Anak ni Lebron gipili sa Lakers

Usa lang kini ka damgo ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James pipila ka mga tuig ang nakalabay apan sa pagkakaron, anaa na kini sa ganghaan sa kamatuoran.

Gitumbok mao ang tinguha ni James nga ikauban sa pagduwa ang iyang anak nga si Bronny sa National Basketball Association (NBA) sa dili pa siya hingpit nga moretiro.

Kagahapon, Biyernes, Hunyo 28, 2024 (PH time), ang Lakers mipili ni Bronny isip No. 55 overall pick atol sa 2nd round sa NBA Draft.

“Beyond blessed,” mensahe ni Bronny sa iyang Instagram post.

Midugang og drama niini mao ang estado ni LeBron diin puwede na siya mahimong free agent sa sunod semana nga nagpasabot nga puwede na siyang mopirma og kontrata sa laing team.

Apan gilauman nga dili mobiya sa Lakers si LeBron ug mahitabo ang wala pa nahitabo sa kasaysayan sa NBA diin magkauban pagduwa ang amahan ug anak sa usa ka team.

“In the history of the NBA, there’s never been a father and a son that have shared an NBA basketball court and that feels like something that could be magical,” matod ni Lakers general manager Rob Pelinka.

“We know, and have to respect of course, that LeBron has a decision on his opt-out ... but if it worked out that he was on our team next season, NBA history could be made. And NBA history should be made in a Lakers uniform.”

Si LeBron, kin­­sa nag-edad na og 39, manugpatong na sa iyang ika-22 ka mga tuig sa NBA ug mao kini ang dakong hinungdan nga adunay kasaysayan nga gituohang makulit sa umaabot.

Nalantawan nga mahitabo kini karong Hulyo 12, 2024 sa Las Vegas atol sa labing unang duwa sa Lakers sa summer league batok sa Houston Rockets.

Apan ang pagkapili ni Bronny sa draft dili maggarantiya nga makaduwa na siya sa Lakers gumikan kay kinahanglang makapirma pa siya og kontrata.

Ang 19 anyos nga si Bronny usa ka 6’4” guard nga produkto sa Southern California apan sa NBA draft combine, nalista lang kini sa 6’1” ½.

“Bronny is, first and foremost, a person of high character,” batbat ni Pelinka. “And second, he is a young man that works incredibly hard. Those are the qualities we look for in drafting players and adding to our developmental corps at the Lakers.” / AP