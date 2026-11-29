Nakatilaw si Eman Bacosa og unang knockout nga kapildehan sa kamot ni Joshua Padual sa ikatulong round sa ilang 10-round lightweight fight niadtong Sabado, Nobiyembre 27, 2026, didto sa Bukidnon.
Nipagawas si Padual og duha ka makabungog nga uppercut nga maoy nagpatumba ni Bacosa, kinsa anak sa Filipino boxing legend nga si Manny Pacquiao.
Nakabarog pa unta og balik si Bacosa apan si Padual, nga nakakita og kahigayonan nga tiwasan ang kontra, niratsada og nipaulan og sunodsunod nga kinumo ngadto kang Bacosa, hinungdan nga giundang na sa referee ang away.
Si Bacosa, kinsa gikataho nga napakyas pagkuha sa saktong timbang alang sa maong sangka, nahagsa ngadto sa 8-3-1 nga rekord, ug nakatilaw sa iyang ikaduhang sunodsunod nga pilde human usab siya mapukan pinaagi sa unanimous decision batok kang Rodelyn Perez niadtong Hunyo.
Wala'y duda nga dakong inilog si Bacosa sa maong away apan si Padual, kinsa naghupot lang og 2-5-1 nga baraha sa wala pa ang sangka, nakahimo og dakong surpresa pinaagi sa pagsige og bira sa lawas sa sayong bahin sa away nga miresulta sa iyang kadaogan sa ikatulong round.
Ang maong away gitakda unta sa 135-pound weight limit sa wala pa kini giusab ngadto sa catchweight 140 lbs bout. Apan bisan pa niini, mas bug-at gihapon si Bacosa nga mitimbang og 142 lbs kon itandi kang Padual nga mitimbang lang og 138 lbs. / RSC