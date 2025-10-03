Anak ni Pacquiao bunyagan isip pro

Mabunyagan isip professional boxer ang anak ni International Hall of Famer Manny Pacquiao nga si Jimwell karong Nobiyermbre 29, 2025, sa labing unang boxing card nga buhian sa Manny Pacquiao Promotions (MPP) sa Amerika.
Ipahigayon kini sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.
Wala pa masayri kon kinsa ang makontra sa kinamaguwangang anak sa Pambansang Kamao ng Pilipinas.
Si Jimuel, 24, sulod sab sa tulo ka mga tuig nga niaway isip amateur boxer una kini nakadesisyon nga mosaka sa professional rank. / ESL