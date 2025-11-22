Anak ni Pacquiao gibati'g pressure

Giangkon sa anak ni FIlipino boxing legend Manny Pacquiao nga si Jimuel nga gibati siya og pressure hilabi na karon nga nagkaduol ang labing una niyang away isip usa ka professional boxer.
Matod ni Jimuel nga nasayod siya nga ikumpara siya sa iyang banggiitang amahan apan iyang gitataw nga andam siyang mokulit og kaugalingon niyang pangalan sa boksing.
“The pressure is definitely there. People like to compare because my dad was already a world champion by the time he was 20,” matod ni Jimuel nga napatik sa Spin.ph
Sa edad nga 24, sugdan ni Jimuel ang iyang karera sa boksing pinaagi sa pagpakigbatok ni Brendan Lally sa usa ka four-round lightweight bout sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California sa sunod semana.
Tipik kini sa undercard sa boxing card nga pasiugdahan sa gipanag-iya sa 8-division world champion nga mao ang MP Promotions. / ESL