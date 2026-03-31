Anak ni Pacquiao moaway pagbalik karong Sabado

Sagubangon sa anak ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga si Jimuel ang iyang ikaduhang tahas isip proffesional boxer karong Sabado, Abril 4, 2026 (PH time), sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.
Ning maong tahas, kontrahon ni Jimuel si American Darrick Gates kinsa usa ka beteranong mixed martial arts (MMA) fighter ug bare-knuckle boxer apan bag-ohay nisulod sa professional boxing.
Sama ni Jimuel, mao pa lang sab kini ang ikaduhang away ni Gates isip professional boxer.
Sa premiro niyang away, nasugamak sa 1st round TKO nga kapildihan si Gates batok kang Jursly Vargas sa Netherlands.
Nanghinaot si Jimuel nga ning higayona, mas maayo ang iyang mapakitang away kumpara sa premiro niyang tahas batok kang American Brendan Lally nga niresulta sa majority draw.
Ang away nila ni Jimuel ug Gates apil sa undercard sa away nila ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Filipino Pedro Taduran, 19-4-1 (13 KOs) ug Mexican Gustavo Perez Alvarez, 16-1 (5 KOs). / ESL