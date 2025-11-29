Anak ni Pacquiao mohunat na sa pro boxing

Suwayan pagsunod ni Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr. ang dalan nga gisubay sa iyang amahan nga si boxing legend Manny Pacquaio.
Opisyal na nga mosulod si Jimuel sa pro boxing karong adlawa, Nobiyembre 30, 2025 (PH time) sa iyang pag debut batok Brendan Lally sa usa ka four-rounder bout didto sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California, USA.
Sa edad nga 24-anyos tumong ni Jimuel nga makahimo og makabungog nga daog batok ni Lally, kinsa moduwa pud sa iyang unang pro fight.
Si Jimuel nagsugod sa amateur boxing niadtong 2022. Nidaog siya sa iyang unang lima ka bouts sa amateur rank apan gisundan kini og pipila ka pilde.
Nibawi siya sa iyang katapusan nga amateur bout sa unanimous decision kontra Patrick Reyes niadtong Abril 19, 2025 sa Las Vegas. Natapos niya ang iyang amateur career record nga 6-4.
Ang kontra ni Jimuel, si Brendan Lally, usa ka kanhing collegiate boxing champion gikan sa University of Illinois ug karon usa ka English teacher sa Hyde Park Academy.
Gawas kang Jimuel, apil sab sa card ang kanhing world title challenger Garen Diagan, nga moatubang sa American prospect nga si Alexis Alvarado sa usa ka six-rounder.
Si Diagan adunay record nga 10-7-1 (5 KOs), samtang si Alvarado adunay 8-1-1 (5 KOs) ug nagda gikan sa majority draw kontra David Vargas. / RSC