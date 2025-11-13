Anak ni Pacquiao mosulod sa pro boxing

Si Emmanuel Pacquiao Jr., nga mas nailhan sa ngalan nga Jimuel Pacquiao, mosugod na og duwa isip pro boxer sugod karong Nobiyembre 29, 2025, didto sa Estados Unidos.
Kontrahon ni Jimuel sa iyang unang pro fight si Brandan Lally sa boxing show sa MP Promotions didto sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.
Nagsugod na og away isip amateur sa US sukad pa sa 2022 si Jimuel. Gikan siya sa usa ka unanimous decision nga kadaugan batok kang Patrick Reyes niadtong Abril 19, 2025, sa Las Vegas ug gitapos ang amateur career nga dunay 6-4 nga record.
Ang 24-anyos nga Jimuel nagpraktis karon sa Wild Card Gym sa California ubos ni legendary boxing coach Freddie Roach.
Si Jimuel mao ang ikaduha nga anak ni Pacquiao nga mosulod sa pro boxing, sunod kang Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ni Manny ug Joanna Bacosa.
Si Eman adunay 7-0-1 nga record og upat ka knockout. / RSC