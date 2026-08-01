Anak ni Scottie Pippen wa ma presyur

Gibutyag ni Memphis Grizzlies guard Scottie Pippen Jr. nga wa siya magpadala sa presyur nga siya ang anak ni National Basketball Association (NBA) legend Scottie Pippen.
Ang amahan ni Scottie Jr. nailado sa iyang paduwa kuyog si Michael Jordan ug ilang gitimon ang Chicago Bulls sa kalampusan niadtong 1990s.
Sa iyang pagsunod sa lakang sa iyang amahan sa NBA, nagkanayon ang mas batan-on nga Pippen nga niya kini nakita nga presyur, gani iyang giisip nga mao kini ang nakatabang niya ug nakahatag pa kini og advantage.
Nahimong undrafted ang 25-anyos sa 2022 NBA Draft sa wa pa kini gikuha sa Los Angeles Lakers. Karon gaduwa na kini sa Grizzlies sugod tuig 2023. / RSC