Anak og habalhabal drayber, Top 2 sa Criminologist Licensure Exam

Wa magdahom ang 23 anyos nga si Jervie Keith Marikit, taga Polog, Lungsod sa Consolacion, Cebu nga magbunga ang iyang pagpaningkamot ug sakripisyo.
Si Jervie, anak og habalhabal drayber samtang ang iyang inahan checker sa landfill ug maoy kinamaguwangan sa upat niya ka mga igsuon.
Si Jervie nitapos sa iyang kurso nga Bachelor of Science and Criminology sa Colegio de San Antonio de Padua sa Dakbayan sa Danao nga Cum Laude.
Igo na unta ang iyang pagkapasar sa August 2025 Criminologist Licensure Examination, wa siya magtuo nga maoy usa sa topnotcher sa tanang nikuha sa maong pasulit.
“First gyud is gibutang gyud naku ang Ginoo nga sentro sa tanan. Number two is, think of your support system, family, relatives nga sa times nga down gyud ka, think of them.
“Lastly, trust in yourself or believe in yourself, naa man gyud motuo nimu pero lahi ra gyud nga ikaw mismo ang motuo sa imung kaugalingon kay og di ka mo-believe sa imong self, unsaon nimu pagbuhat sa imung gusto buhaton,” saysay ni Marikit.
TOP 2
Nakuha ni Jervie ang 92.35 porsyento nga rating hinungdan nga nalandig sa top 2 sa mga nakapasar sa tibuok nasod.
Nasayran nga niabot sa 13,074 ang nakapasar sa 25,410 nga mi-take sa exam ug siya ra sab ang nagbinugtong nga Sugbuanon nga nakasulod sa top 10.
Kini nga kalampusan nakahatag kaniya ug pasidungog, gani gihatagan pa siya og P100,000 nga ganti gikan sa Carl E. Balita Review Center (CBRC) diin siya mikuha sa iyang review classes.
Isip kinamaguwangan sa nasinati ni Jervie ang kalisod sa ilang pamilya.
“Ako na jud gibutang sa akong hunahuna nga lisod ra mi, akong mga ginikanan walay ika-kuan nga mahal nga things, mao nga nag-think ko nga enough na ni kung unsay naa nako karon nga makabayad ko sa tuition, sa plite sa uban school projects.
“Mao toh naningkamot ko sa pag-eskuyla nga dapat naa jud koy mabawos nila which is achievement in school hangtod nga naabot nga nag-topnotcher ko sa school,” matod pa niya.
Samtang anaa sa kolehiyo si Jervie, nagsuporta sab ang amahan niini sa duha ka managsuon nga anaa sab sa kolehiyo.
Giangkon sab sa amahan ni Jervie nga magka utang-utang aron makasustiner sa edukasyon sa iyang mga anak.
“Bisan wala mi ikagasto, mangutang para mkagasto sa eskuylahan. Pait kaayo kay driver ra gud ko og habal-habal.
“Naa pakoy college duha kabuok. Kutob sa among makaya, nangita gyud mi og paagi nga makahuman gyud siya (Jervie),” paambit sa amahan.
HIMUONG INSPIRASYON
Niadtong Septiyembre 16, 2025, gipasidunggan si Jervie uban iyang amahan sa Carl E. Balita Review Center (CBRC) ug ang tag-iya mismo nga si Carl E. Balita mao ang nitunol og P100,000 cash incentive.
Ang mga naagian ni Jervie nahimong inspirasyon ug paglaum.
“As of the moment, I am planning to go into the teaching industry,” matod ni Jervie. / CDF