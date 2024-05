Anak og mag-uuma sa Sugbo rank no. 2 sa LEPT

Ang kalampusan ni Gracelyn Celestian Ygot sa ranking nga ikaduha sa Marso 2024 nga Elementary Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) nakapukaw sa usa ka mapait nga personal nga kasaysayan — siya ra ang usa sa upat ka mga anak nga nakasulod sa kolehiyo ug nakatapos.

Si Ygot, kinsa nakakuha og 92.20 porsyento, nipahinungod sa iyang nahimo ngadto sa iyang amahan, usa ka mag-uuma; inahan, nga naa ra sa balay; ug ang iyang tulo ka mga magulang nga bisag walay permanenteng kita, nisuporta sa iyang pagtuon.

“Now, I can give back to them,” matod niya sa usa ka interbyo niadtong Dominggo, Mayo 26, 2024.

Si Ygot, 23, taga Bugho, bu­kirang barangay sa Moalboal.

Ang iyang kaagi sa pagtungha sa kolehiyo dili sayon alang kang Ygot, tungod kay kinahanglan siyang magbaktas usahay og pito ka kilometro gikan sa Moalboal National High School balik sa iyang panimalay sa iyang mga tuig sa senior high school.

Pipila lang ka mga motorsiklo ang nagbiyahe paingon sa iyang barangay, hinungdan nga malisod ang biyahe, ilabina kon hapon, matod niya.

Bisan pa sa kalisdanan, nipadayon si Ygot sa iyang pagtuon.

Nadasig usab si Ygot sa iyang ig-agaw, si Christine Hamelon Celestian, nga ikaduha sa 2021 Elementary LEPT.

Ang pagsulod sa kolehiyo sa sinugdanan lisod alang kang Ygot, kinsa naglibog sa iyang padulngan nga karera. Sa kadugayan gipili niya ang pagkuha sa Elementary Education sa Cebu Technological University Moalboal campus ug nakakaplag og kadasig ug tumong sa ngadtongadto.

“I prayed to be a topnotcher but wasn’t really expecting it since the exam is so hard,” ni Ygot nga nag-ingon nga nangandam siya alang sa pasulit samtang nagpuyo sa iyang boarding house sa Cebu City samtang nagbansay-bansay sa usa ka business process outsourcing company. / CDF