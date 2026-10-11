Anak og mananagat Top 6 sa Fisheries board exam

Usa ka anak sa mananagat gikan sa Badian, Cebu nga kinahanglan pang moundang sa kolehiyo sulod sa usa ka tuig aron lang mapadayon ang iyang scholarship ang nagmalampuson karon isip usa sa top fisheries professionals sa nasod.
Si Janna Ejurango Taboada, 23, sa Barangay Malhiao, Badian, nahiluna sa ikaunom sa October 2026 Fisheries Professionals Licensure Examination sa iyang nakuhang marka nga 78.25 porsiyento.
Usa ka alumna sa Cebu Technological University-Moalboal Campus, si Taboada niingon nga ang pagkahimong topnotcher mao na gyud ang iyang gihandom sukad pa sa iyang ika-upat nga tuig sa kolehiyo, human niya makita ang laing gradwado sa CTU nga nakuha ang unang dapit sa naunang eksaminasyon.
“Nag-aim jud ko matop ko,” matod pa ni Taboada.
Gipangandoy niya ang makakuha sa nag-una nga dapit, apan giangkon niya nga lisod ang maong licensure examination, lakip na ang usa ka pangutana nga wala gani niya matubag.
Grabe gihapon nga kalipay ang iyang reaksyon sa dihang nasayran niya nakuha niya ang ang ikaunom nga puwesto.
Anaa siya sa ilang balay kauban ang iyang pamilya, nag-scroll sa iyang cellphone samtang naghulat sa resulta sa dihang nagsugod na sa pag-abot ang congratulatory messages.
“Top 6 ka!” mensahe sa usa ka kauban ni Taboada sa BFAR scholarship alang kaniya.
“Sure?” mao ang unang tubag ni Taboada.
Wala madugay, aduna nay mas daghang mga mensahe ug mga post sa social media ang ningsunod.
“Grateful kaayo ko ni Lord,” emosyonal nga asoy ni Taboada.
Kining maong kalampusan nagagikan sa usa ka lisod nga pagsugod sa iyang pag-eskuwela sa kolehiyo.
Si Taboada nagplano unta nga mokuha og teacher education apan wala madawat sa maong kurso. Sa katapusan nakakita siya og agianan sa fisheries ug nakapasar sa usa ka BFAR scholarship nga gitagana alang sa mga anak sa mga mananagat.
Apan tungod kay ang resulta sa scholarship niabot human siya nakasugod na og pag-eskuwela sa kolehiyo, kinahanglan niyang i-drop ang iyang mga subject sa maong semester aron mapreserba ang iyang scholarship.
Kini niresulta sa iyang pagpahuway og usa ka tuig sa pag-eskwela, nga nagpasabot usab sa pagkawala sa iyang poruhan nga makagraduwar nga adunay honors.
Ang maong desisyon lisod kaayo alang ni Taboada, kinsa niingon nga nakahilak siya sa registrar ug naguol sa dihang nakita niya ang iyang mga kauban sa klase nga nagpadayon sa ilang pagtuon.
Apan ang iyang inahan nga si Arsenia Ejurango Taboada nagdasig kaniya sa pagdawat sa maong oportunidad.
“Para na sa imong future,” matod pa sa iyang inahan ngadto kaniya.
Sa dihang nibalik si Janna sa kolehiyo, iyang gidesisyunan nga himuong mapuslanon ang usa ka tuig nga paghunong.
“Murag dapat maningkamot ko’g maayo para ma-worth it sad akong pag-undang sa eskuwela,” matod ni Janna.
Nagsugod siya sa mas seryosong pagtuon, nagkuha og mga note gikan sa mga leksyon ug nag-review sa tibuok nga mga presentasyon.
Sa wala pa siya nagkolehiyo, giangkon ni Taboada nga dili kaayo siya hilig magtuon. Kasagaran masabtan ra niya ang mga leksyon pinaagi lang sa pagpaminaw sa iyang mga magtutudlo.
Lahi sa mga subject nga iyang nasugatan sa high school, iyang nakaplagan nga ang Fisheries nagkinahanglan og sayentipiko ug teknikal nga mga tubag nga dili ra puwedeng ipaagi sa pagtagna-tagna.
“So, dapat kanang by the book gyud ka nga mao ni imong answer,” matod niya.
Ang iyang amahang mananagat nga si Jose Manalili, nipanaw na sa laing kalibutan niadtong Septiyembre 18, 2022 diin niadtong higayuna niundang una siya sa pagtungha.
“Sayang pa, ikaw unta to ang magtudlo nako’g tahi og pokot pa,” giingon ni Taboada, kinsa nipadayag sa iyang pagkamingaw sa iyang amahan.
Sa dihang gipangutana kon unsa ang iyang isulti sa iyang amahan karon, si Taboada wala makapugong sa pagtulo sa iyang mga luha.
“Pa, naka-graduate na mi tanan!” matod niya.
Asoy niya nga segurado siyang magpasigarbo ang iyang amahan kaniya ug sa iyang mga igsuon.
Si Janna ang ikatulo sa upat ka managsuon, nga pulos na gyud karon nakagraduwar sa kolehiyo. / CDF