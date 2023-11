Anak ‘person of interest’

Gisusi sa mga imbestigador ang posibleng kalambigitan sa anak sa pagpusil-patay sa usa ka inahan ug sa iyang live-in partner samtang nagsakay sa bus sa Nueva Ecija nga nag-viral sa social media.

Ang tigpamaba sa Philippine National Police (PNP) nga si Colonel Jean Fajardo niingon sa press conference sa Huwebes, Nobiyembre 16, 2023, nga ang 60-anyos nga inahan bag-o lang nipasaka og mga kaso’ng carnapping batok sa anak nga lalaki.

“Sa initial investigation nga po ay nabanggit ko nga po na isa ito sa tinitingnan natin na possible na maaaring may motibo dahil bago nga nangyari itong insidente na ito ay merong alitan itong biktima sa kanyang anak na kinasuhan niya ito at in fact, naka-blotter ito at on bail lamang itong kanyang anak,” siya niingon.

“At kinausap na rin ito ng ating mga imbestigador subalit ang sinasabi niya ay wala po siyang alam dito. On the part of the Nueva Ecija, nakausap na rin nila ‘yung kapatid mismo ng biktima at may mga nakuha silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat against her life,” siya nidugang.

Ang inahan ug ang iyang 55-anyos nga live-in partner gipusil unom ka higayon sa ulo ug liog sa duha ka wala mailhing armado samtang sakay sa bus sa Barangay Minuli, lungsod sa Carranglan sa Miyerkules, Nobiyembre 15, 2023, samtang paingon sa San Vicente, Tarlac.

Nagpakaaron-ingnong pasahero ang mga armadong lalaki ug gipamusil ang mga biktima human nila giingnan ang drayber sa bus nga manganaug na sila sa sakyanan. (SunStar Philippines)