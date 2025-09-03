Anak sa barangay kapitan sikop sa buy-bust

Anak sa kapitan sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)0 7 alas 2:30 sa hapon, Miyerkules Septiyembre 3, 2025, sa Benedicto Street, Barangay Tejero, Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Jun, 45, anak sa kapitan ug kasamtangan nga drayber sa sakyanan sa barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit gikan kaniya ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 250 gramos nga dunay estimated average market value nga P1.7 million, lakip na ang buy-bust money ug ubang ebidensya.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup si Jun human makuha
ang impormasyon nga mamaligya kini og ilegal nga drugas.
Giingon nga makabaligya ang suspek og usa ka kilo nga shabu matag semana.
Napasakaan na sab ni og kaso sa ilegal nga drugas niadtong 2022 apan wala ni madakpi sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa kapulisan sulod sa buwangan sa Tejero kay nakadagan.
Kasamtangan nga gibalhog sa selda sa PDEA 7 ang maong suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / AYB