Anak sa kanhi mayor sa Bohol, sikop sa libel

Gibalhog sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group-Bohol Provincial Field Unit ang usa ka 40 anyos nga anak sa kanhi mayor sa lungsod sa Pilar, Bohol human nalutsan og warrant of arrest sa kasong libel, alas 6:00 sa gabii, Sabado, Pebrero 7, 2026 sa Colorado Homes, lungsod sa Baclayon.
Ang akusado giila nga si Vanessa Cubardo Unajan, nagpuyo sa Colorado Homes.
Hinuon, nakagawas ra usab dayon si Unajan pagka-alas 10 sa gabii sa samang adlaw, human nipiyansa og P48,000.
Ang CIDG-Bohol Field Unit uban sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office nakadawat og kopya sa warrant of arrest ni Unajan nga giluwatan ni Honorable Judge Cherry Chiarra Luat Hernando, ang Presiding Judge sa RTC National Capital Judicial Region Branch 93 sa Quezon City nga pinitsahan niadtong Enero 26, 2026 sa kasong Libel ubos sa Republic Act 10175.
Ang pagsikop kang Unajan kabahin sa flagship program sa CIDG nga Oplan Pagtugis, diin ang ilang gitutokan ang mga wanted person nga dunay mga pending warrant of arrest.
Gipasakaan og kaso si Unajan ni Bohol 2nd District Rep. Maria Vanessa "Vanvan" Aumentado kay giingon’g gidaot siya niini sa social media.
Matud sa abogado sa kongresista nga si Atty. Lord “Popot” Marapao nga base sa ilang nakita sa social media post nga usa kini ka below the belt kon sobra na kaayo og kini matud pa nakadaot sa reputasyon sa kongresista hinungdan nga ila kining gipasakaan og kasong Cyber-Libel sa piskalya sa Quezon City.
Namasangil usab matud pa kini sa mga empleyado sa Kapitolyo sa Bohol nga mga trolls ug mibahad nga iya kining ipangkiha.
“Naa man siyay post nga makadaot kaayo against ni Cong. Vanvan murag pagka human iyang gibirahan below the belt kaayo ba unya mao to mipasaka mig kaso didto sa Quezon City, mao nang naisyuhan og warrant,” matud ni Attorney Marapao.
Mipasabot si Marapao nga nakakita og probable cause ang piskalya nga maoy hinungdan nga nasang-at gyud ang maong kaso sa korte ug ang korte na ang mipagawas og kamandoan sa pagdakop kang Unajan.
Si Unajan mikandidato pag-konsehal sa lungsod sa Pilar sa 2025 midterm election apan napilde. / AYB