Anak sa NBA Legend gipalakan ni Sotto

Depensa maoy mopadaog sa usa ka kopunan labi na kon sikit ang duwa, kini maoy gipamatud-an sa higante nga si Kai Sotto sa iyang game-winning play para sa Gilas Pilipinas batok Jordan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Samtang naglabaw ang Gilas 82-81, nilusot si Abdullah Olajuwon, ang anak ni National Basketball Association (NBA) legend Hakeem, batok sa depensa ni 7-foot-3 Sotto.
Wa nagpadala sa presyur si Sotto og yanong gibutata ang itsa ni Olajuwon nga maoy nakaselyo sa kadaogan ug nipayanog sa libo-an ka tawo sa Mall of Asia Arena ug milyon nga Pinoy basketball fans nga nagtan-aw pinaagi sa online streaming ug live TV coverage.
Sa wa pa ang maong play, nipahagsa si Kevin Quiambao og makabungog nga tres sa nahabilin nga 11.7 segundos aron putlon ang 79-all nga panagtabla sa iskor og ihatag sa Gilas ang labaw.
Naputol sa Gilas ang ikaupat nga sunodsunod nga pilde sa Qualifers og nisaka ang ilang rekord ngadto sa 3-4 (win-loss) card.
Ang Gilas nalakip sa Group E diin nag-una ang Australia (7-0), gisundan sa New Zealand (5-2), Jordan (5-2), Iran (5-2), Gilas (3-4) ug Syria (2-5). Ang top four teams human sa qualifers maoy masulod sa World Cup sunod tuig nga didto duwaon sa Qatar.
Niining pagsuwat, gaduwa ang Gilas ug ang Iran sa ikaduhang duwa sa Pilipinas sa fourth window. / RSC