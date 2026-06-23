Anak suway nga modunggab sa iyang inahan, gipapriso

Gipadakop sa usa ka inahan ang iyang anak human gipasanginlan nga suway nga mopatay niya sud sa ilang panimalay sa Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo niadtong buntag sa Domingo, Hunyo 21, 2026.
Nabalhug sa Guadalupe Police Station ang suspek nga giila lang sa alyas nga Lolong, 50-anyos, walay trabaho.
Base sa imbestigasyon, nagpakitabang ang 71-anyos nga inahan sa mga awtoridad dihang gadala na og hinagiban iyang anak ug giingong nihulga siyang patyon.
Daling nakaresponde ang kapulisan ug nasikop dayon si Lolong nga hubog niadtong higayona kay gikan namista.
Sa pagpangutana ngadto kang Lolong, nisaysay kini nga nasuko sa iyang inahan tungod kay kalit nga gipasiga ang suga dihang padung siya matulog ug nakalitan siya kay pwerteng sulawa.
Nangatarungan kini nga wala jud siyay intensyon nga patyon ang iyang inahan sanglit gihigugma ug girespeto gihapon niya kini.
Nidugang ang suspek nga tungod kay natugaw na ang iyang katulog, nagba-id ba-id nalang siya sa iyang kutsilyo para andam ig panguha niya og kahoy, dili para dunggabon ug patyon iyang inahan.
Apan tungod sa kalisang sa inahan dihang nakita niya iyang anak nga gadala og kutsilyo, dali kini nga nangayo og tabang hinungdan nga nadakpan gyud ang suspek nga posibleng mag-atubang og kasong Attempted Parricide. / JDG