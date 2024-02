Anay gibasol sa pagkahugno

MANILA. Several people were hurt when a portion of a church in San Jose del Monte City in Bulacan collapsed on Wednesday morning, February 14, 2024. Photo from City of San Jose del Monte Public Information Office

Superbalita Cebu Gibasol sa mga otoridad ang mga anay sa pagkahugno sa usa ka bahin sa simbahan sa San Jose del Monte City (CSJDM) sa Bulacan. Sa usa ka interbyo, si CSJDM disaster risk reduction and management office head Gina Ayson niingon nga base sa inisyal nga assessment, ang wood flooring sa ikaduhang ang-ang sa 30-anyos nga simbahan nahuyang tungod sa anay. “Nung bumagsak lang siya saka nakita na may anay na pala. Kung makikita ninyo ‘yung bahagi na ito malinis, walang senyales na may anay pero nung pagbagsak, nagulat na din po kahit ang kura (paroko) na meron palang pag-anay na nangyari na mga bahagi ng second floor na ito,” siya niingon. “Sa kasalukuyan ay hindi muna magdadaos ng misa hangga’t hindi fully na assess ‘yung simbahan na ito pero ang lahat ng gastusin ng mga pasyente na dinala sa lahat ng ospital ay sasagutin ng lokal na pamahalaan,” siya nidugang. Si Ayson niingon nga ang nag-inusarang namatay sa insidente, nga nahitabo mga alas 7 sa buntag niadtong Ash Wednesday, Pebrero 14, 2024, sakop sa choir. / TPM sa SunStar Philippines