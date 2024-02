Ancajas daghan pa’g ikabuga: Gibbons

Masaligon si MP Promotions president Sean Gibbons nga makabangon ra si kanhi International Boxing Federation (IBF) super flyweight champion Filipino Jerwin Ancajas gikan sa 9th round knockout nga kapildihan batok ni World Boxing Association (WBA) bantamweight champion Takuma Inoue ning bag-uhay lang.

Nagtuo si Gibbons nga aduna pa’y daghang ikabuga ang 32 anyos nga si Ancajas taliwala sa nasinati niini.

“We have to talk to Jerwin. I think he has a lot left. The guy fought his a** off. It was one of those fights where it was kind of even and you got caught with a shot,” matod ni Gibbons nga napatik sa www.gmanews.tv.

Nagkanayon si Gibbons nga kon gusto ni Ancajas nga mopadayon sa pag-away, hayan tabangan gihapon siya sa MP Promotions nga makapanuktok pagbalik alang sa world title. / ESL