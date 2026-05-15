Ancajas moaway karong Hunyo 28 sa Las Vegas

Makigbatok si kanhi world champion Flipino Jerwin Ancajas sa wala’y pildeng si American Omar Trinidad sa Zuffa Boxing 8 event karong Hunyo 28, 2026, sa The Cosmopolitan sa Las Vegas, Nevada, USA.
Kini maoy ikatulong away nga sagubangon ni Ancajas sa featherweight division.
Sa labing una niyang away sa 126-pound division, nidaog si Ancajas batok kang Thai journeyman Sukpasried Ponphitak pinaagi sa disqualifcation niadtong 2024 sa Mandaluyong City.
Human niini, nikanaog si Ancajas sa super bantamweight division ug human sa duha ka away, nibalik siya sa featherweight sa sayong bahin ning tuiga diin iyang gilupig si Mexican Ruben Tostado pinaagi sa fourth round stoppage.
Si Ancajas nagpabilin sa world ranking super bamtamweight division diin No. 3 siya sa World Boxing Organization (WBO) ug No. 11 sa International Boxing Federation (IBF).
Sa iyang bahin, si Trinidad, kinsa nagkampanya na sa featherweight gikan pa niadtong 2020, maoy No. 2 sa IBF, No. 5 sa WBO, ug No. 3 sa World Boxing Council (WBC).
Naggunit si Ancajas og 38-4-2, 25KOs nga rekord samtang si Trinidad adunay 20-0-2, 14KOs nga baraha. / EKA, ESL