Ancajas mobanat sa Las Vegas

Andam na mobuhi sa iyang eksplosibo nga mga kumo ang kanhi International Boxing Federation (IBF) super flyweight world champion Jerwin Ancajas sa bag-ong chapter sa iyang career ubos sa Zuffa Boxing.
Makigsangka si Ancajas sa wa'y pilde nga si Omar Trinidad sa usa ka featherweight match sa co-main event sa Zuffa Boxing 8 sa Las Vegas, Nevada karong Lunes, Hunyo 29, 2026 (PH time).
Tungod kay nasayod si Ancajas nga kinahanglan siya mopakita og dominante nga kadaogan para makabalik sa dalan ngadto sa world title fight, determinado siya nga mohimo og yanog nga performance.
Usa ka beterano sa 44 ka propesyonal nga dula, kumbinsido si Ancajas (38-4-2) nga ang iyang kasinatian isip kampiyon maoy maghatag kaniya og bentaha batok sa nagsaka ug batan-on pa nga si Trinidad (20-0-2).
Bisan pa man nga nagpabiling masaligon si Ancajas sa iyang abilidad, nipadayag kini nga di gyud siya mokompiyansa bisan gamay. / RSC