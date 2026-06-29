Ancajas nabunyagan og pilde sa featherweight

Nasubhan og kapildihan ang kanhi world champion nga si Filipino Jerwin Ancajas sa labing una niyang away sa featherweight division pinaagi sa unanimous decision batok kang American Omar Trinidad kagahapon sa buntag, Lunes, Hunyo 29, 2026 (PH time), sa The Chelsea sa LAs Vegas, USA.
Ang tulo ka judges parehong nipadaog kang Trinidad, 97-93, sa ilang tagsatagsa ka scorecard.
Nasayod nga pildihunon na siya sa puntos, niagresibo og maayo sugod sa 10th round apan wala na kini mosaler aron mailog niya ang kadaugan.
Sa kadaugan, nisaka ang record ni Trinidad sa 19-0-2, 13 KOs samtang si Ancajas kinsa kanhi world champion sa super flyweight division, nahagbong sa 38-5-2,25 KOs nga record. / ESL