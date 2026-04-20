Ancajas nasubhan og kadaugan sa featherweight

Masipang buto ang nisugat ni Filipino Jerwin Ancajas sa labing una niyang kampanya sa featherweight division human siya niposte og 4th round stoppage nga kadaugan batok kang Mexican Mexican Ruben Tostado Garcia niadtong Dominggo, Abril 19, 2026 (PH time), sa Hipodromo Caliente sa Mexico.
Si Ancajas, kinsa kanhi International Boxing Federation (IBF) super flyweight champion, kaduha nitumba ni Garcia sa 3rd round.
Nakatiwas pa man tuod sa 3rd round si Garcia apan nisurender na kini pagtingog sa bagting alang sa 4th round.
Si Ancajas, 34 anyos, nisaka sa 37-4-2, 24KOs nga rekord samtang ang 32 anyos nga si Garcia nahagsa sa 28-16-1, 11KOs nga rekord.
Nakadesisyon ang kampo ni Ancajas nga mosaka og timbang human sa majority decisiion nga kadaugan niini batok kang Ruben Casero sa Uruguay niadtong Agusto 2025 sa Long Beach, California sa usa ka super bantamweight fight.
Nidaog man tuod si Ancajas ning awaya apan nasuta sa iyang kampo nga kinahanglan na siyang mosaka sa featherweight. / ESL