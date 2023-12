Ancajas: Tapales adunay tsansa batok kang Inoue

Ang kanhi Pinoy world champion nga Jerwin Anca­jas nagtuo nga si Filipino world champion Marlon Tapales dunay kahigayunan nga maka-upset batok kang Naoya Inoue sa ilang binukbokay sa Martes, Disyembre 26, 2023 sa Tokyo, Japan.

Sa artikulo ni Teodoro Me­dina Reynoso sa philboxing.com, si Ancajas gikutlo nga niingon nga ang kasinatian ug maturity ni Tapales maoy iyang bentaha batok sa Japanese Monster.

Matod ni Ancajas nga di dali nga maratol si Tapales base sa nangagi niyang mga away.

“Naranasan na ni Marlon ang mabugbog at bumagsak at bumangon at bumawi at manalo pa sa bandang huli,” matod ni Ancajas.

Iyang gipangtumbok ang mga malisod nga away ni Tapales batok kanila ni Japanese Shohei Omori ug Uzbek Morudjon Akhmaladiev nga iyang gipangpilde.

“Si Naoya hindi pa nararanasan ang mahirap na laban at bumagsak at bumangon sa pagkabagsak sa tamang pa­raan at tiyempo,” dugang ni Ancajas.

Iya usab nga nabantayan ang paglambo sa abilidad ni Tapales sa nanglabay nga katuigan. “Yun ang bentahe ni Marlon aside from the fact that he has continuously been improving through the years,” dugang niya.

Naka-spar na siya kang Tapales ug ning labing ulahi, iyang nabantayan nga milambo ug lahi na kaayo ang inawayan niini itandi kani­adto.