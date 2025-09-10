Ancajas vs. Nishida gimando sa IBF

Nihatag og kamanduan ang International Boxing Federation (IBF) alang sa junior-featherweight elimination bout tali sa kanhi world champions nga sila si Filipino Jerwin Ancajas ug Japanese Ryosuke Nishida.
Ang modaog ning awaya mahimong mandatory challenger sa laing Japanese fighter nga si Naoya “Monster” Inoue, kinsa maoy undisputed champion ning maong timbang.
Sa usa ka suwat, ang IBF nihatag og tagal hangtod karong Septiyembre 23, 2025, aron magkasinabot ang mga kampo nila ni Ancajas ug Nishida kabahin sa ilang panagsukmagay. / ESL