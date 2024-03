Anchormen: Nasubo apan wa magbasol

“Inappropriate and insensitive.”

Kini ang paghulagway sa pamahayag sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 sa gihimo sa duha ka anchormen sa radyo sa Sugbo bahin sa ilang pag-interbyu sa 4-anyos nga batang babaye nga biktima sa sekswal nga pag-abuso.

Samtang ang Stet, grupo sa mga babaye nga mga tigbalita mamahayag sa Sugbo, misa­way usab ug nag-ingon nga kini ilang giisip nga “unnecessary for the report.”

Gipasabot nila nga ang maong interbyu nakalapas sa katungod sa biktima, kinsa menor de edad.

Ang insidente, nga nakapukaw sa kasuko ug pagkondenar sa naglainlaing sektor, nagtimaan sa panginahanglan alang sa media practitioners sa paggamit sa hilabihan nga pagkasensitibo ug propisyonalismo sa diha nga pagtaho sa mga kaso nga naglambigit sa mga bata.

Niadtong Miyerkules, Marso 13, si Juril Patiño, kinsa usa ka abogado, ug si Dennes Tabar, ang mga anchor sa Brigada News FM Cebu, nipahigayon og live on-air interview.

Atol sa pakighinabi, gidasig ang biktima sa pagsaysay sa mga detalye sa pag-abuso.

Ang interbyu gihimo sulod sa usa ka police station ni Jonalyn Jumabis, usa sa mga field reporter sa maong estasyon.

ETHICS

Sa press statement nga gipagawas sa Sabado, Marso 16, 2024, ang DSWD, isip nag-unang ahensya nga gitahasan sa pag-amping sa katungod sa mga bata, gisubli ang importansya sa ethical guidelines sa pag-report sa media, partikular sa mga menor de edad.

Gihatagan nila og gibug-aton nga ang kaayohan ug dignidad sa mga bata nga biktima kinahanglan kanunay nga prayoridad.

Ang ahensya nagsilbi nga chair sa Regional Council for the Welfare of Children.

Matod sa DSWD 7, sa tanang matang sa media cove­rage, kinahanglang unahon ang kaayohan sa bata. Dugang pa, gipasiugda sa ahensya ang kamahinungdanon sa pagtahod sa dignidad sa bata ug pagpadali sa ilang pag-access sa media kung angay.

Giila nila ang papel sa media sa pagpalambo sa mga katu­ngod sa bata ug pagpugong sa delingkuwensya apan nag-awhag alang sa usa ka balanse, sensitibo nga pamaagi kon maghisgot sa mga hisgutan nga naglambigit sa mga bata.

Gisubli sa DSWD 7 ang panginahanglan nga adunay usa ka psychologist o social worker sa panahon sa mga interbyu sa mga bata, labi na sa mga kaso sa pagkasensitibo.

Ang lebel sa kahupayan sa bata sa panahon sa pagpa­ngutana ug ang gidugayon sa interbyu kinahanglan nga konsiderahon pag-ayo aron makunhuran ang bisan unsang potensyal nga kadaot.

Sa mga kaso sa pag-abuso ug pagpahimulos, giawhag sa DSWD 7 ang media practitio­ners nga motutok sa paghisgot sa mas lapad nga mga isyu imbes nga motuki sa perso­nal nga kahimtang sa mga biktima.

TRAUMA

Gisaway usab sa Stet ang mga magsisibya tungod sa pag-sensasyon sa insidente ug pagpalugway sa pag-antos sa bata.

Gipasiugda nila ang wala kinahanglana nga paglakip sa graphic nga detalye sa taho, gipasiugda ang dugang nga trauma nga gipahamtang sa bata, kansang mga katungod gilapas kaysa gipanalipdan.

Sa usa ka press statement sa Sabado, Marso 16, 2024, sila midugang nga ang kadaot sa bata dili mahimong makataru­nganon pinaagi sa sayop nga interes sa pagpataas sa media ratings ug viewership.

Sumala sa grupo, ang tagdumala sa istasyon, anchors, ug tigbalita sa Brigada News FM nga dili sensitibo ug ilang gitawag nga “sad example of exploitation.”

Nanawagan ang Stet og imbestigasyon ug corrective mea­sures alang sa posibleng mga paglapas sa Child Protection Act (Republic Act 7610), ethi­cal standards sa KBP, ug ang Code of Professional Responsibility and Accountability para sa mga abogado.

Giawhag sa grupo ang labaw nga tagdumala sa Brigada News FM, ang Integrated Bar of the Philippines (IBP), ug ang Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas (KBP) nga molihok dayon.

Ang IBP Cebu City Chapter ug KPB Cebu Chapter nipagawas na og pamahayag bahin sa maong butang niadtong Biyernes, Marso 15, nga nag-i­ngon nga ilang atubangon ang maong insidente.

ANCHORS

Sila si Patiño ug Tabar, ang hingtungdang anchors, nii­ngon nga ilang dawaton ang bisan unsang silot o resulta sa bisan unsang imbestigasyon sa maong butang, lakip na ang posibleng disbarment sa nahauna.

Gitubag sa mga anchor ang isyu sa ilang programa sa radyo nga “Tira Brigada” kaniadtong Sabado, nga adunay masulub-on nga musika sa background.

Gipatugtog nila ang “Kiss The Rain” sa South Korean pianist nga si Yiruma samtang nagpahayag sa ilang kasagmuyo sa pagsaway nga ilang nadawat gikan sa interbyu ug gipasabot kon ngano kini nahitabo.

“We take the responsibility [for] whatever it takes for us, no problem for me,” matod ni Patiño.

Apan, si Tabar niingon nga kon pangutan-on kon nagbasol ba siya nga nalambigit sa insidente, siya miingon nga “dili.”

Dugang pa niya nga nagtuman lang sila sa ilang katungdanan isip radiomen.

Gisaway usab ni Tabar ang mga kritiko nga mikondenar kanila sa maong butang.

Samtang si Patiño midugang nga wala niya igsapayan ang mga backlash ug mga pagsaway nga gikan sa publiko ug kaubang media worker sa Sugbo.

Hinuon, matod niya nga nahimong emusyonal siya kalabot sa pagdumala sa maong isyo.

“Samtang nagdrayb, nang­lugmaw ang akong mga luha, ug nangutana sa Dios, ‘Ginoo, ngano? Unsay among gibuhat?’ Mao nga usahay mangutana ko niya,” matod ni niya.

Dugang niya, ang detalyadong pagsaysay sa interbyu gikinahanglan aron mahata­gan og gibug-aton ang kabug-at sa sala sa suspek ngadto sa biktima, ug midugang nga ang pakighinabi adunay pagtugot gikan sa inahan sa biktima. / KJF