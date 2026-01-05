Andam mamalit og EV units ang mga taxi operator sa Sugbo

Andam na ang mga taxi operator sa Metro Cebu nga mopalit og mga electric vehicle (EV) taxi units, bisan pa man kon nagpabilin nga suspendido ang plano sa Vietnamese ride-hailing firm nga Green and Smart Mobility (GSM) sa pag-deploy og 600 ka EV taxis.
Matod ni United Cebu Taxi Operators Association (Uctoa) President Richard Cabucos niadtong Lunes, Enero 5, 2026, ang mga lokal nga operator andam mopalit og mga EV units, ilabi na nga ang Cooperative Bank of Cebu andam mopahulam og hangtod sa P30 milyunes nga pundo matag operator alang sa maong transisyon.
Nihangyo si Cabucos og labing minos usa ka tuig nga higayon sa dili pa hingpit nga ilusad ang pundok sa mga sakyanan sa GSM aron mahatagan og panahon ang mga Sugboanong operator nga makapalit og EV units ug makasugakod sa kompetisyon.
“Tagaan mi og usa ka tuig sa mayor nga makapamalit mi og unit, kanang ilang Electric (EV),” sigon ni Cabucos.
Ang maong hangyo gihimo samtang ang gitakda nga rollout sa 600 ka electric taxis sa GSM, nga orihinal untang gieskedyul niadtong Disyembre 19, 2025, gipahunong tungod sa mga kabalaka sa kagamhanan sa lalawigan bahin sa proseso sa paglisensya.
Gikompirmar ni Gobernador Pamela Baricuatro ang suspensyon niadtong Biyernes, Disyembre 19, 2025, human sa panagtagbo kauban ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Ang maong paghunong nagtugot sa LTFRB sa pagpahigayon og mga public consultation tungod sa kabalaka sa kahuot sa trapiko ug ang posibleng pagkawagtang sa panginabuhian sa mga taxi operator sa Metro Cebu.
Una niini, niingon si Cabucos nga ang Uctoa pormal nga nisumiter og opposition appeal sa LTFRB niadtong Disyembre 23, 2025, batok sa aplikasyon sa GSM alang sa Certificate of Public Convenience (CPC).
Matod niya, ang pagsulod sa GSM dako og hulga sa mga tradisyonal nga taxi operator tungod sa bentaha sa kompanya sa teknolohiya, puhunan, kaandam sa units, ug sistema sa operasyon.
Gibutyag sab ni Cabucos nga ang ilang pundok nakig-istorya na kaniadto sa Vietnamese supplier sa GSM nga maoy tighatag sa mga EV unit ug sa ride-hailing application.
Ubos sa maong sabot, ang suplayer unta maoy modumala sa mga sakyanan ug sa app, usa ka kauyonan nga giingon ni Cabucos nga direktang makigkompetensya sa tradisyonal nga mga taxi tungod kay ang EV units duna may taxi meter.
Apan, sa dihang nihangyo ang mga operator sa Sugbo nga sila na lang ang modumala sa mga EV units, gibalibaran sila sa maong suplayer.
Tungod niini, matod ni Cabucos, ang asosasyon nihimo na og lakang sa pagpangita og laing app developer aron maghimo og platform nga motugot sa mga lokal nga taxi operator nga makadagan og EV taxis nga independente, kon hatagan sila sa mga regulator og panahon sa pagtransisyon. / CDF