Andam moduwa og balik sa MSG

Wala ra hatagi og gibug-aton ni Boston Celtics superstar Jayson Tatum ang iyang pagduwa og balik sa balwarte sa New York Knicks nga mao ang Madison Square Garden (MSG) karong Biyernes, Abril 10, 2026 (PH time), sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ning maong makasaysayong venue nasinati ni Tatum ang makuyaw nga pagkaangol (right Achilles tendon) niadtong Mayo 2025 atol sa Eastern Conference semi-finals, nga maoy hinungdan nga dul-an sa usa ka tuig una siya nakabalik pagduwa.
“Last time I played there, obviously, it was a traumatic experience for me,” matod ni Tatum. / Gikan sa wires