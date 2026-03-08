Ando Athlete of the Year sa 4oth SAC Awards

Ang dekalibreng weightlifter nga si Elreen Ann Ando maoy gikoronahan nga Athlete of the Year atol sa 40th Sportswriters Association of Cebu–San Miguel Brewery (SAC‑SMB) Cebu Sports Awards sa Ayala Center Cebu Activity Center kagahapong adlawa.
Gibira ni Ando ang labing taas nga pasidungog sa SAC tungod sa mabungahon niyang kampanya sa 2025 diin siya nakasakmit og gold medal sa Southeast Asian (SEA) Games, tulo ka silver sa Asian Weightlifting Championships, ug makasaysayanong bronze sa World Championships.
Sa wala pa ang impresibo niyang pagratsada sa miaging tuig, si Ando misidlak nang daan human siya mirepresenta sa Pilipinas sa duha ka sunod-sunod nga Olympics niadtong 2021 sa Tokyo, Japan ug niadtong 2024 sa Paris, France.
Luyo sa iyang kakugi ug determinasyon, ang garbo sa Barangay Carreta, dakbayan sa Sugbo padayong nangharos sa mga dagkong internasyonal nga kompetisyon.
Niadtong Mayo 2025, si Ando mihakot og tulo ka silver sa Asian Weightlifting Championships didto sa Jiangshan, China.
Lima ka bulan ang milabay, si Ando midimdim na sab sa katam-is sa kalamposan human misakmit sa una niyang medalya sa kalibutanhong bantawan sa dihang naka-bronze siya sa International Weightlifting Federation World Championships didto sa Førde, Norway.
Gitak-op ni Ando ang dalaygon niyang season pinaagi sa paglangkat og bulawang medalya sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games niadtong Disiembre sa miaging tuig didto sa Chonburi, Thailand.
Mao kadto ang ikaduhang sunod-sunod nga SEA Games gold ni Ando sukad siya nanghawod didto sa Cambodia niadtong 2023. Nagsemento kini sa iyang dominasyon sa rehiyon.
Tungod sa iyang mga nakab-ot nga nakahatag og tumang garbo dili lamang sa mga Sugbuanon apan hasta sab sa tibuok nasudnong Pilipinhon, si Ando maoy gitugyanan sa prestihiyosong rekognasyon sa SAC.
"Napakalaking karangalan po ito para sa akin bilang isang atleta,” matud pa ni Ando. “Ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa lahat ng taong sumuporta, naniwala, at tumulong sa aking paglalakbay. Sa aking mga coach, pamilya, ka‑team, at sa lahat na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon.”
“Patuloy po akong magsisikap, magtitiis, at ibibigay ang aking buong puso sa aking larangan upang maipagmalaki ko ang bansa,” padayon pa ni Ando. “Malaking inspirasyon po ito para lalo pa akong magsikap at maabot ang mas mataas na pangarap.” / Pooled Report