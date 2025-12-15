Ando naka-gold na sab sa SEAG

Naangkon ni Olympian Elreen Ando ang ikaduha niyang sundosunod nga gold medal human niya gipatigbabawan ang women’s 63kg category sa weightlifting event sa 2025 SEA Games sa Lunes, Disyembre 15, 2025, sa Chonburi Sports School sa Chonburi, Thailand.
Si Ando kinsa produkto sa University of Cebu (UC), impresibo sa iyang total lift nga 229 kg sa 5-women field aron sumpayan ang iyang gold medal finish sa niaging edisyon sa kompetisyon nga gipahigayon sa Cambodia diin nidominar siya sa 59kg event.
Nahatag sab sa 27-anyos nga weightlifter ang laing gold medal sa weightlifting team sa Pilipinas.
Si Ando kinsa two-time Olympian, impresibong nakasugod sa kompetisyon diin nakompleto niya ang iyang tulo ka snatch attempts nga gibuwakan og 102-kg lift.
Sa clean and jerk, napakyas si Ando sa iyang premirong pagsuway sa 123kg.
Nakadesisyon si Ando nga sa iyang ikaduhang pagsuway, 127kg ang iyang alsahon nga iyang nalampos. / ESL