Andots Run 3.0 nagmalampuson
Libuan ka runners ang nigawas ug nisalmot sa tinuig nga AndotSports 10-Miler Run niadtong Sabado, Enero 24, 2026, sa Cebu Business Park.
Ang maong lumba nga giorganisar sa sports apparel brand AndotSports ug gidumala sa Coco Running ni Joel Juarez nakakuha og 3,000 ka mga partisipante sa upat ka kategoriya nga 16-kilometer, 12K, 6K ug 3K.
Si Janrey Pelones (55.12) maoy nidaog sa men's 16K race, gisundan siya nila ni Prince Joey Lee (55.10) ug Jovan Bensig (55.45).
Samtang sa women's 16K, si Art Joy Torregosa (1:01.39) maoy nakampiyon, samtang nikuha sa ikaduhang pwesto si Michelle Zamora (1:06.20) ug Bianca Razoni (1:21.18). / RSC