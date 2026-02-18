Andres Bonifacio, the musical gidayeg, nagmalampuson

Nagmalampuson ang “Bonifacio, Ang Supremo: Isang Musical” nga naghubit sa kinabuhi sa Nasudnong Bayani nga si Andres Bonifacio nga gipahigayon sa Hoops Dome, Gun-ob, Lapu-Lapu City niadtong Pebrero 16, 2026.
Gitambungan kini sa dili mominos 13,800 ka mga magtutudlo ug estudyante sa elementary ug high school sa pampublikong tunghaan sa Mandaue nga gibahin sa tulo ka eskedyul aron masulod gyud ang tanan sa venue.
Ang organizer sa musical play ug artistic director ug CEO sa Philstagers Foundation, Inc. nga si Atty. Vincent M. Tañada kinsa maoy nidala nga Andres Bonifacio, nagkanayon nga gihimo ang pasundayag aron pag-edukar sa katawhan sa kasaysayan sa Pilipinas.
Sa wala pa magsugod, gipahimangnoan ni JP Lopez ang mga nanan-aw sa theater etiquette, sama sa dili paggamit og cellphone ug dili pagsyagit. Si Lopez ang nidala sa papel nga Mariano Noriel. Apan nilanog ang mga masipang pakpak tungod sa kaanindot sa maong pasundayag. Mas nisaka pa ang tensyon dihang gipatay si Andres sa mga Pilipino nga kauban ra sab niya sa politika.
Si Cassadee D. Alivio, grade 7 student sa Labogon National High School nagpasalamat tungod kay matod niya daghan siya og nakat-unan. Nagpasalamat sab si Johnrey Rivas, ang presidente ug marketing head sa Philstagers Foundation, Inc. nga nidala sa papel nga Emilio Jacinto, ngadto sa kadagkuan sa Department of Education nga gipanguluhan ni Dr. Bianito A. Dagatan, Schools Division Superintendent sa DepEd Mandaue City. / PR / Marvin G. Quilaquil