Andy Burnham opisyal na nga British Prime Minister

Opisyal na nga nahimong prime minister sa Britain ang lider sa British Labour Party nga si Andy Burnham niadtong Lunes, Hulyo 20, 2026, human siya giimbitar ni King Charles III nga moporma og kagamhanan (government).
Gipulihan niya si Keir Starmer kinsa una na nga nitugyan sa iyang pagluwat sa puwesto ngadto sa hari.
Sa ulahi, naghatag si Burnham sa iyang unang diskurso isip prime minister sa gawas sa 10 Downing Street. Sa pagmatikod nga siya na ang ikapitong British prime minister sukad niadtong 2016, iyang gipahayag nga ang mga politiko “wala nagbinuotan og maayo ug gisaad niya nga mohimo siya og mas maayong serbisyo, samtang nagsaad og “usa ka bag-ong modelo sa politika ug bag-ong modelo sa ekonomiya.”
“We will take power out of here and carry it into every postcode in the land,” iyang giingon, samtang nagsaad nga iyang i-reindustrialize ang Britain og ibutang ang mga importanteng serbisyo ubos sa mas lig-ong kontrol sa publiko.
Si Burnham nagsilbi na kaniadto isip culture secretary, health secretary, ug mayor sa Greater Manchester.
Human wala molampos sa iyang pagsulay alang sa pagkalider sa Labour Party niadtong 2010 ug 2015, nibalik siya sa House of Commons pinaagi sa pagdaog sa Macclesfield by-election niadtong Hunyo 19, ug napili isip lider sa Labour Party niadtong Hulyo 17.
Nakahiagom ang Labour Party og dakong kapildihan sa mga lokal nga eleksyon niadtong Mayo nga maoy nahimong hinungdan sa nagkadaghang panawagan sulod sa partido nga moluwat na si Starmer. / Xinhua