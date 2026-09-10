Ang akong 'paggukod' sa adlaw

Ang langit maorag kanbas. Dunay gidibuho nga mga panganod. Nagkadaiya ang mga kolor. Ang uban sama og mga anino sa mga isla sa iyang ubos.
Mao ni ang akong paglantaw sa kalangitan sa pagsubang ug pagsawop sa adlaw sa bata pa ko. Karon nga hamtong na ko, akong paborito ang “paggukod” sa adlaw, sa dayong pagsubang ug pagsawop.
Nisamot ang akong gugma niini nga mga talan-awon sa akong pagkat-on sa photography. Misamot ang kaikag dihang nakat-on ko sa pagmaneho og motorsiklo. Akong gipangita ang mga dapit. Akong gigukod ang adlaw sa daplin sa kadagatan. Mag-atang sa pagsubang, pagsawop.
Dinhi sa Metro Cebu, ang akong paborito nga dapit sa pagsud-ong sa pagsawop mao ang Lungsod sa Cordova. Wa pa ang 10,000 flowers, nanghulagway na ko. Girumbo sab namo ang Norte sa Sugbo kay inila ang Tabuelan sa kaanindot sa pagsawop sa adlaw.
Apan among nadiskobrehan nga mas maanindot ang adlaw lantawon gikan sa Tuburan. Ang adlaw daw bola nga naglutaw ibabaw sa dagat nga gipintalan og orange.
Makapangihangha ang iyang katahom. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga ang katapusan di diay bati. Naa diay gihapon ang katahom. Kana kon anaa ka sa hustong dapit ug higayon.
Sa among pagsakay sa barko paingon sa Masbate, gisud-ong ko ang adlaw nga anam nga mihawok sa kadagatan. Mao sab pagkaugma, samtang naglawig kami sa kadagatan sa Samar, nidagan ko sa gawas sa among gikatulgan sa barko aron sud-ungon ang pagtukas sa kahayag sa kalangitan.
Samtang nagbakasyon sa Masbate, gihuwat sab namo ni Chelo ang pagtidlom sa adlaw.
Ang panag-abot sa kahayag ug kangitngit. Kaanindot sa iyang namugna nga anino. Nakapanghupaw ko nga nagsud-ong sa kaanindot sa iyang gibanwag nga kahayag sa iyang dayong pagtunod.
Hangtod karon, kon dunay igong higayon, ako gyud nga sud-ungon ang pagsubang sa adlaw ug sa iyang pagtidlom.
Ang matahom nga sinugdanan ug katapusan. Kining tanan mugna sa Diyos nga angay saksihan, daygon ang katahom samtang anaa kita ning kalibotan. /