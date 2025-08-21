Ang among suroy sa Dumaguete ug Valencia (part 2)

Sa karong panahona, dako gyud kaayo og bintaha kon motorsiklo ang imong gamiton sa pagsuroy-suroy. Kini ang among napamatud-an sa among paglibot-libot sa nagkalainlaing dapit sa Dumaguete City ug sa kasikbit nga lungsod sa Valencia.
Tungod sa kadali ug kasayon sa pagbiyahe pinaagi sa motor, daghan kami og lugar nga na-cover sa mubo lang nga panahon.
Dili lang puro suroy among tuyo, importante sab sa among lakaw ang pagpakigkita sa akong mga higala nga pareha nako og hilig sa photography.
Unang destinasyon namo mao ang Tierra Alta Residential Resort sa Palinpinon, Valencia.
Nahimutang kini sa kabukiran ug ang lugar nagtanyag og hilom nga palibot nga mas bugnaw kay sa lungsod. Ang talan-awon didto, tam-is sa mata ug kalma sa hunahuna.
Ang pulong nga “Tierra Alta” gikan sa pinulongang Spanish nga nagpasabot og “high land,” nga klaro gyud sa lokasyon ug ambience sa resort. Ang lapad nga swimming pool, ang iconic nga lighthouse replica, ug ang tanang aspeto sa disenyo sa lugar, perpekto kaayo para sa mga gustong makakuha og Instagram-worthy nga mga hulagway.
Ilado na karon ang Tierra Alta isip usa sa mga premier nga venue sa mga dagkong kalihukan sa Negros Island.
Sunod namo nga giadto ang The Barn sa Mango Ranch nga naa gihapon sa lugar sa Palinpinon. Kini usa ka American-inspired nga event venue nga may rustic charm nga higala sa mata ug bugnaw sa pamati.
Duna kini pavilion alang sa mga kasal, okasyon, ug uban pang kalihukan. Gawas pa niini, nagtanyag sab sila og ATV rides ug ang makapahimuot nga go-kart racing, usa ka kalihukan nga kasagaran makita sa dagkong siyudad apan diri sa bukid, usa kini ka kahibulongang kahigayunan.
Popular sab ang ilang windmill replica nga usahay mailhan na lang sa mga larawan.
Pagka- human sa among adrenaline- filled nga kalihokan, niadto pud mi sa Sulfur Vents sa Valencia.
Kini usa sa mga natural attractions sa lugar nga karon aduna na’y viewing deck nga gihimo sa DPWH.
Ang deck luwas ug maayong lugar alang sa mga turista nga gusto makatan-aw sa natural nga pagginhawa sa yuta.
Bisan og usa ra ka adlaw ang among biyahe sa maong mga lugar, dako ang among nadala nga kasinatian. Ug sa ikaduhang adlaw, nagpabilin kami sa lungsod para sa street photography kauban ang akong mga higala. Mubo man ang panahon, apan puno kini og kahulugan ug kalipay. /