Ang Awstronesyanhon-Malayanhong Pamilya (bahin 1)

Ang Talaan 3 nagpakita sa Proto-Awstronesyan ug Proto-Malayo-Polenesyang mga Pulingan. Binase kini sa obra ni Robert Blust, The Austronesian Languages, 174. Makaikag nga tan-awon nga ang Sinugboanong mga pulingan susama sa anaa sa Talaan 3.
Aniay dugang mga pulong nga gigamit sa pagpasabot sa mga bahin sa lawas. Makita kini sa Talaan 4.
Tataw nga adunay Binisaya-Sinugboanong mga pulong nga susama nianang mga pulong nga gipamutangan og asteris diha sa Talaan 4. Nagpakita kini nga ang Binisaya-Sinugboanong pinulongan kaliwat niining Awstronesyanhong mga pinulongan sa kakaraanang panahon.