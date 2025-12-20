Ang Awstronesyanhon-Malayanhong Pamilya (bahin 2)

Ang miaging gula ning pahina sa Akademiya naghisgot sa Awstronesyanhong kagikan ning Binisaya-Sinugboanong pinulongan. Nahisgutan ang Malayanhong kagikan, ang Proto-Awstronesyan ug Proto-Malayo-Polenesyang mga Pulingan (pronouns), ug ang mga termino bahin sa lawas.
Kining maong gula karon apas-sumpay sa miaging gula. Magahisgot kini sa mga termino kalabot sa relasyon, sa mga hayop, sa mga bulok (color), ug sa mga numero.
Dinhi, atong masabot nga ang pipila o kadaghanan sa atong mga termino karon nagagikan gayud sa maong kaliwatan nga pinulongan. Ato kining makita diha sa mosunod nga mga Talaan.