Ang Binisayang Sinugboanon ug ang mga hagit sa paggamit niini isip Medium of Instruction sa atong mga tulunghaan (Unang bahin)

Edgar S. Godin
Ang pinulongan dili lamang himan sa pagpakigsulti. Kini maoy salamin sa atong kultura, kasaysayan ug pagkatawo. Sa matag pulong nga atong gigamit, anaa ang mga handumanan, kasinatian ug panglantaw sa kinabuhi nga naghulma kanato isip mga Bisaya.
Sama sa mga pulong nga tinuwa, sinugba ug ginamos, nga bisan hubaron pa sa Iningles dili hingpit nga mapasa ang kahulogan ug pagbati nga gilakip niini, makita nato nga ang pinulongan dili lang koleksiyon sa mga pulong. Kabahin kini sa kalag sa usa ka katawhan.
Apan sa nag-usab nga panahon ug sa nagkadako nga impluwensiya sa ubang kultura, usa ka mahinungdanong pangutana ang angay natong pamalandongon: Ang pinulongang atong gigamit karon nagpahayag pa ba sa atong pagka-Bisaya, o anam-anam na ba kitang nagdala sa panghunahuna ug kalag sa laing kultura?
Karon ang pangutana, ang pinulongan ba nga kontemporaryo natong gigamit, mao pa ba ang tinuod nga dugo sa kalag sa atong kultura? Dili kaha nga dugo na kini sa kalag sa kulturang Kasadpanon? Sa laing pagkasulti, kalag pa kaha sa usa ka Bisaya ang nia kanato diha sa atong panabot sa ginausar natong pinulongan?
Maayo tingali nga atong susihon, no? Buyno, atong sulayan. Nia… Unsay basa nato ani?
‘okay’
Ok. Lagmit nga mao niy basa nato which is sayop kay kon basahon ni sa konteksto gyod sa Binisaya, ang saktong basa ani “o-kay”. Ngano? Sa Binisaya god, ang U ug O basahon nga U/O ug ang E ug I basahon nga E/I ug ang A basahon nga A, dili EY. So, kon sulaton man sa panitik sa Binisaya, ang tukma mao ang…
‘okey’
Kini, unsay basa:
‘data’
“Noy, mahimo bag mo-(data) data lang usa ko ron sa akong utang”. Di ba mao, ang “data” lagmit hisaypan nato pagbasag “data”.
Kini kaha, unsay basa…
‘tsokolate’
‘tsokoleyt’
Sa pagkatinuod lang, puyra pasangil ug puyra pamakak, daghan kanato maglisod pa o malipat pa pagbasa niini sa konteksto sa Binisaya. Nga sa ato pa, nagpanglimot na ta o dili ta ‘aware’ sa atong pagka kita isip Bisaya labi na diha sa pinulongan nga atong gilitok adlaw-adlaw.
Naay uban, kadaghan ko makamatikod ini sa mga post sa fb, ingon ini ang ilang pagsulat sa maong mga pulong:
‘Indai’ o di ba ‘indae’
Ang “Bay” nga termino nato pag-ila isip kauban o kaabay, sulatong “bai”. Ang tawo sulatong “tao”.
Kon kalitan lag tan-aw, morag Arabic. Sa laing bahin, makaingon pod ta nga Binisaya, kay unsa goy “Inday”, (“Bay” o “tawo”) pero gipugos lang pag-iningles ang espeling. Ngano man? Well, dili na lang ta maglalis kon ngano ug unsa ni— pauso ba lang, sakay sa panahon, o kainosente. Pero klaro nga kon basahon ni sa konteksto sa atong Binisaya, ‘in-da-i’ o ‘in-da-e’ (“ba-i” ug “ta-o”) gyod ang basa ani. Ug klaro pod kaayo, nga kon kinsa man tong nagsulat ani o nagposte ani, buot niyang basahon ni sa Iningles nga pamaagi o Iningles nga panghunahuna ang moandar inigkakita ning maong mga pulong. Nga sa ato pa, aware man siya niini o dili, nakaseguro siya nga makakomunikar siya— nga masabtan ra siya bisan giingato niya pagsulat, di ba? Kay kon di pa siya segurado, nganong iya mang giingadto? Suma total, pareho sila (siya nga nagsulat ug ang iyang gisulatan) nga dili na Bisdak og sensibilidad. Nga magkasabot ra sila kay pareho silang Iningles nag panghunahuna o Iningles nag panabot.
Daghan kaayo ning ingon niini nga problema ug mabagtan nato sa lainlaing porma— dili lang diha sa espeling o panitik sa pulong o kaha mga diptonggo. Pananglit, sa mga pulong nga may nanagsunod nga mga patingog (vowel), kasagaran gyod nga makita natong sulaton nga dunay hyphen. Hinuon, dili tanan apan kasagaran gyod ingon niini. Matikdi ni:
‘ani-a’
‘subli-a’
‘ari-a’
Di ba, ingon ini kasagarang pagkasulat. Aw, ambot og nakabantay ba pod mo ani, pero kami isip mga editor ug kanunayng nagbasa og mga manuscript, komun kaayo ni namong mabagtan. Mora bag giniyahan na sa instinct sa tawo, tigsulatan man o ordinaryo lang, nga iya dayong haypenan sa taliwa sa duha ka vowel. Ngano man kaha? Ang akong analisis ini mao nga “ang iyang instinct naggalgal kaniya nga butangan og hyphen sa kabalaka nga tingalig basahon kining …
‘ania’ (anya)
‘sublia’ (subliya)
‘aria’ (arya)
Ug ang “pamatia” tingalig basahong “pamatya”; ang “pamation” basig basahong “pamatyon”.
Gets ba ninyo? Nga sa laing pagkasulti, samang panghunahuna gihapon, nahadlok o nanagana ang nagsulat nga tingalig iningleson na sab pagbasa ang maong mga pulong maong natental siya pagbutang og hyphen bisan wala kinahanglana. Di ba?
(Kini nga artikulo ni Edgar S. Godin, kanhi editor sa Bisaya Magasin, nagagikan sa ‘Papel nga gipaambit sa Nasodnong Kongreso sa Pinulongang Sinugboanon: Mga Hagit ug Kaugmaon’ nga gipahigayon sa Albert van Gansewinkel Hall sa Unibersidad sa San Carlos niadtong Mayo 23-24, 2014). Ang giusab lang niini mao ang tipik sa iyang introduksyon aron di na kaayo motaas.)