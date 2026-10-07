Ang hingpit nga pagtak-op sa telon ni 'Diego Salvador'

"Once a broadcaster always a broadcaster." Mao kini ang pirming madunggan sa mga bag-ong tubo nga magsisibya sa Sugbo.
Dili kini tumo-tumo tungod kay mahisama kini sa sinugdanan ug katapusang gininhawa sa Cebuano radio legend ug kanhi Cebu Vice Governor Fernando "Nanding" Celeste.
Gikompirmar sa pamilya nga nitaliwan na si Nanding sa edad nga 87 niadtong gabii sa Oktubre 6, 2026.
Si Nanding o mas naila sa kadaghanan nga "Andoy Pordoy" tungod sa iyang mga kontribusyon sa natad sa pagpanibya ug ni-extend sab ang iyang serbisyo sa politika.
Ang iyang popularidad nagsugod isip radio personality diin siya nibida sa mga iconic drama sa radyo sama sa "Diego Salvador" ug "Maria Flordeluna" diin siya ang leading man sa bidang si Alma Bonita nga nahimo pa og pelikula niadtong 1970s nga gibidahan sab ni Janice de Belen.
Nisamot kahumot ang pangan ni Nanding sa public service program nga "Operation Tabang" dihang nahimong household name ang iyang "Andoy Pordoy" sa dyCB-NBC.
Ang maong programa nagtunol og tabang sa mga tawo nga maoy nahigugmaan sa publiko kaniya.
Gawas sa dyCB nakaserbisyo sab siya sa DYRF (Radyo Fuerza), ug sa DYHP sulod sa 14 ka tuig.
Nisulod sab siya sa DYXR Aksyon Radyo Cebu ug bisan pa man sa iyang gibati sa panglawas tungod sa stroke niserbisyo gihapon siya sa programa’ng "Pangutana" sa Sonshine Radio pinaagi sa iyang house studio.
Unom ka tuig ang milabay niadtong Pebrero 2020 iyang gisaysay ang iyang mga kaagi sa pahina sa Superbalita Cebu nga Super Ka: Fernando 'Nanding' Celeste Ang 'living legend' sa radyo.
Natawo siya nga kabos hinungdan nga pinaagi sa iyang talento, iyang gigamit aron manginabuhi sa edad nga 19.
"Dunay amateur hour sa dyRC gibuhatan lang og stage diha sa Patria de Cebu, kakugnan pa na niadto... Akong gikanta 'Lady of Spain'. Pagdaog nako luoy kaayo. Akong premyo usa ka rim nga Roy cigarette ug usa ka case nga Barley chocolate. Mao to gipasuway ko sa drama ni anhing Dodong del Mar."
"...Giganahan man sila. Nahimo kong regular," saysay ni Nanding unom ka tuig na ang milabay nga napatik ning pamantalaan.
Dili lang sa radyo apan bisan sa politika dili ikalimod ang iyang impluwensya sa masa.
Nidaog ug nagsilbi siya isip Cebu Provincial Board Member sukad 1989 hangtod sa 1998 ug nahimong Bise-Gobernador niadtong 1998.
Wala pa'y pormal nga pamahayag ang pamilya ug kabanay ni Nanding sa hinungdan sa iyang pagkamatay. Apan gikatakda nga i-cremate ang patay’ng lawas karong adlawa, Oktubre 8.
Apil sa nipadangat og pahasubo ang Cebu Provincial Government ug mga kaubanan niini sa broadcast community ug mga nahimong amigo ug kaalyado sa politika.
Ang kinabuhi dili matag-an kon kanus-a matapos, apan isip kabahin sa han-ay sa mga bag-ong tubo nga magsisibya, ang kinabuhi nga gigamit alang sa pagserbisyo ug paghatag og insipirasyon sa uban lisod tapuson ug dili hikalimtan sa tanan.
Sa uwahing bahin sa interbyu sa Superbalita Cebu nagpasalamat si Nanding sa iyang kinabuhi ug iyang gigahin ang katapusang gutlo niini sa pagserbisyo sa katawhan.
"Pasalamat lang ko sa Ginuo nga gipaabot pa niyag extension ang akong kinabuhi. Pre-departure na man ko. Di ko moundang sa broadcast samtang makahimo pa ko. Mao man ni love nako."
Ang iyang mga fan, higalan ug kabanay nipadangat og pag-ampo alang sa iyang malinawo’ng pagpahulay. / Hulagway hinatag ni Alan Tangcawan