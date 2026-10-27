Ang Kaanyag sa Buwak nga Namukhad

Mga manindahay og buwak sa Carbon Public Market sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo ang nipakita sa ilang creativity ug kahanas sa flower arrangement alang sa tinuig nga Cebloom flower arrangement contest.
Ang maong floral exhibit, nagpakita sa kahanas sa mga florist sa flower arrangement diin naila ang Carbon nga nag-una nga merkado nga dagsaan sa nagkadaiyang matang sa mga buwak nga maoy kuhaan sa nag-una nga suplayer sa mga flower shop sa Metro Cebu.
Ang maong kalihukan nihaom sab sa paghandom sa nitaliwan nga mga minahal sa kinabuhi niining pagsaulog sa All Saints’ ug All Souls’ Day. / MVG