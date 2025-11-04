Ang kabangis ni Tino

Atol sa paglampurnas sa Bagyong Tino nga nagpaubos sa Lalawigan sa Sugbo sa signal no. 4 niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025, grabe ang kadaot sa mga kabalayan, kabtangan, ug kinabuhi nga gibilin sa maong katalagman.
GIHAWANAN: Dali nga nipahigayon sa paghawan ang mga Rescue teams sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) sa mga kalsada sa siyudad. / Lapu-Lapu City Information Office
WA MAHITSURA: Haligi ug bahin sa bungbong sa maong balay sa Sityo Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay City ang nagbungkag tungod sa baha. / KST
NAGKALAPOK: Mga residente ni-salvage sa parte sa ilang balay human nga nabungkag ang ilang pinuy-anan sa dihang nadala sa sulog sa sapa sa Mananga sa Tabunok, Talisay City. / Juan Carlo de Vela
GIBANLAS: Sitwasyon sa Barangay Tingub, Dakbayan sa Mandaue diin mga balay ang gibanlas sa dihang miawas ang Butuanon River. / Cherry Ann Virador
GI-DEPLOY: Nagpadala na og mga personnel ang Cebu Police Provincial Office sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo alang sa himuon nga search and
rescue operation sa mga apektado nga lungsod. / Arnold Y. Bustamante
CHARGING STATION: Nitanyag ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og libre nga charge sa gadget, power bank sa mga Oponganon sa dihang kasamtangan nga walay kuryente ang dakbayan. / Denise P. Codis
SAKYANAN: Makita nga nagpatongpatong ang mga sakyanan sa Villa Del Rio Subdivision, Barangay Bacayan, Cebu City sa dihang nanglutaw sa baha. / Cebu City Councilor Harold Kendrick Go
NAGPATABANG: Igo na lang sa pagsud-ong ang mga residente sa Grancena, Barangay Opao, Mandaue City kinsa nangatkat sa ilang atop sa dihang nisaka ang baha. / SainugaAdidep OninEriatlov
NA-TRAP: Mga residente sa Villa Lara Subdivision, Jubay, Liloan, Cebu ang nagpaabot ibabaw sa ilang mga atop aron nga ma-rescue. / Maileen Gavilo
NATABUNAN: Punoan sa kahoy natumba ngadto sa giparada nga mga sakyanan sa usa ka dapit sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. /
Bryce Ken Abellon USJ-R intern