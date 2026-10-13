Ang kalan nga wala mapalong

Samtang nipauli na ang mga trabahante ug estudyante matag hapon, nagsugod pa lang sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ang magtiayon nga sila si Tatay Titing ug Nanay Cerela sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sa usa ka payag-payag daplin sa dalan, nagdilaab ang kalan, nagbukal ang mantika, ug naglinya ang mga street food nga kwek-kwek, fish ball, tempura, hotdog ug balut. Mao kini ang ilang adlaw-adlaw nga gipanginabuhian sulod sa 15 ka tuig aron mapadayon ang panginabuhi sa ilang pamilya.
Alas tres sa hapon pa lang, magsugod na sila sa pagpangandam sa ilang baligya. Samtang ang ubang negosyante mangandam sa pagsira sa ilang tindahan, sila sab mangandam sa pagsugod sa ilang trabaho.
Ang ilang gisaligan mao ang mga estudyanteng manggawas sa klase ug mga trabahanteng manguli gikan sa trabaho nga mohapit aron mopalit og barato apan makabusog nga meryenda.
Apan dili sa tanang higayon puno ang ilang panudlanan og halin.
Kon moabot ang kusog nga ulan, mohinay ang mamalitay ug usahay halos walay mopalit.
Sa maong mga adlaw, ang halin sa kagahapon maoy ilang pasiguon aron adunay magasto alang sa pagkaon, bayrunon ug pag-eskwela sa ilang tulo ka anak nga pulos nagtuon pa sa elementarya.
“Laban lang gyud bisag lisod. Molabay ra bitaw na ang problema. Padayon lang gihapon ta,” matod ni Tatay Titing.
Dugang pa sa hagit sa pagpanginabuhi, nag-atubang sab si Nanay Cerela og personal nga pakigbisog.
Siyam na ka tuig sukad siya nadayagnos nga adunay goiter, usa ka kondisyon sa thyroid nga maoy hinungdan sa paghubag sa iyang liog.
Tungod sa kakulang sa kuwarta alang sa operasyon ug regular nga pagpa-check-up, nisalig lamang siya sa herbal nga tambal aron maibsan ang iyang gibati.
Apan bisan pa niini, wala niya tugoti nga mahimong babag ang iyang sakit sa pagtabang sa ilang panginabuhian.
“Pait man pud og maglisod, samot na kon muhinay ang halin. Pero padayon lang gyud gihapon,” matod ni Nanay Cerela.
Bisan sa kakapoy, kakuwang sa halin ug sakit nga iyang gidala matag adlaw, nagpabilin silang naglaom alang sa kaugmaon sa ilang pamilya. Alang nila, ang matag kwek-kwek nga mabaligya ug matag kostumer nga mohapit dili lang ordinaryong halin kondili usa ka lakang padulong sa ilang damgo nga mapaeskwela ug matagaan og mas maayong kaugmaon ang ilang mga anak.
Matag gabii nga magsiga ang ilang kalan, nagsiga sab ang ilang paglaom. Daghang ulan, kalisdanan ug pagsulay ang ilang nasinati sa paglabay sa mga katuigan, apan wala kini makapalong sa ilang determinasyon.
Sama sa kalayo sa ilang kalan nga nagpadayon sa pagdilaab matag hapon, nagpadayon sab ang ilang pagtuo, paningkamot ug paglaom alang sa pamilya. / Christine Jane Flores, UV BA-Communication student / Nagsuwat ug hulagway