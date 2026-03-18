Superbalita Cebu

"ang kinabuhi sa mananagat"

Arianne Joyce B. Romaguera El Pardo, Boljoon, Cebu
Balak
ang hunahuna sa magbabalak sama sa mananagat ug ang

mga pulong daw idlas nga bolinaw nga anaa taliwala sa lapad nga lawod

bisan pa man sa kahamugaway sa kadagatan, o kalinaw sa panahon,

apan kon ang imong pukot sama rang iduyan duyan sa mga balod sa mga pulong,

ug wala gani bisan usa nga nahaylo ug mipalit sa imong paon

nan, kawang lamang ang imong panahon,

ang imong kusog aron sa pagbugsay sa sakayan,

dili baya gayod sayon husayon ang nagkagoliyang nga mga letra

nga daw gubot nga mga pukot

ug balewala na lamang ba ang imong

pagsugakod taliwala sa sulog?

apan, yuna, sultihan ko ikaw sa kamatuoran

ingon niana ang kinabuhi sa mga magbabalak

dili sayon garayon ang mga pulong

usahay wala gani bisag gamay'ng isda nga musantop o mupalit sa paon

apan, ang tinuod nga mananagat, dili kawad-an sa paglaom,

kay muabot ra unya ang takna, nga sa wala damha ang panon

sa mga bolinaw mahaylo na sa kagutom ug diha diha

sa iyang pukot mipahiluna.

muabot unya taman sa iyang dalunggan

ang iyang ngisi sa kalipay kay ang gahom sa kahigayunan

sa katapusan, miduyog na gayud sa iyang sakayan.

