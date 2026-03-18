"ang kinabuhi sa mananagat"

ang hunahuna sa magbabalak sama sa mananagat ug ang
mga pulong daw idlas nga bolinaw nga anaa taliwala sa lapad nga lawod
bisan pa man sa kahamugaway sa kadagatan, o kalinaw sa panahon,
apan kon ang imong pukot sama rang iduyan duyan sa mga balod sa mga pulong,
ug wala gani bisan usa nga nahaylo ug mipalit sa imong paon
nan, kawang lamang ang imong panahon,
ang imong kusog aron sa pagbugsay sa sakayan,
dili baya gayod sayon husayon ang nagkagoliyang nga mga letra
nga daw gubot nga mga pukot
ug balewala na lamang ba ang imong
pagsugakod taliwala sa sulog?
apan, yuna, sultihan ko ikaw sa kamatuoran
ingon niana ang kinabuhi sa mga magbabalak
dili sayon garayon ang mga pulong
usahay wala gani bisag gamay'ng isda nga musantop o mupalit sa paon
apan, ang tinuod nga mananagat, dili kawad-an sa paglaom,
kay muabot ra unya ang takna, nga sa wala damha ang panon
sa mga bolinaw mahaylo na sa kagutom ug diha diha
sa iyang pukot mipahiluna.
muabot unya taman sa iyang dalunggan
ang iyang ngisi sa kalipay kay ang gahom sa kahigayunan
sa katapusan, miduyog na gayud sa iyang sakayan.