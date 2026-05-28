Ang magic sa Farmer’s View Park

Usahay kapoy na kaayo ang kinabuhi sa siyudad. Ang saba sa trapiko, ang kakapoy sa trabaho, ug ang walay hunong nga mga gimbuhaton matag adlaw makaluya. Mao nga kon nangita ka og lugar diin ikaw makaginhawa og preskong hangin ug makapahuway ang imong hunahuna, ang Farmers View Park perpektong destinasyon alang kanimo.
Nahimutang sa bukirang bahin sa Brgy. Nug-as, Alcoy, Cebu, kini nga paraiso usa ka lugar diin ang katahom sa kinaiyahan ug kahupayan sa imong kaugalingon nagtagbo.
Imong masinati ang kalinaw sa palibot. Ang bugnaw nga hangin gikan sa kabukiran ug ang talan-awon sa lunhaw nga mga kahoy murag instant nga tambal sa kakapoy. Kon gusto ka lang mag-day use o walk-in, bukas sila matag adlaw, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabii. Ang lugar perpekto alang sa pamilya, barkada, o bisan solo traveler nga gusto lang makapahuway.
Usa sa best nga experience mao ang ilang infinity pool nga adunay panoramic mountain view. Samtang naglangoy ka, imong makita ang katahom sa kabukiran ug usahay ang dagat sa panganod nga murag eksena sa sine. Maka-relax kaayo ug murag mawala ang imong tanang stress. Alang sa mga adventurous, available sab ang ATV experience nga seguradong makapadugang sa excitement sa imong bakasyon.
Kon plano nimo nga mag-overnight, daghan ka og mapilian nga accommodations. Ang Executive Villa adunay tulo ka kwarto uban sa private kitchen ug dining area. Kini swak alang sa pamilya o reunion. Ang VIP Sunrise View Villas usa sab ka damgo alang sa mga gustong mobangon uban sa talagsaong sunrise ug sea of clouds. Sa dagkong grupo, ang Barkada Dorms mahimong kapuy-an sa hangtod 20 ka tawo ug adunay outdoor kitchen nga magamit.
Dili lang kay alang sa bakasyon ang Farmers View Park. Ang ilang hall nindot nga venue alang sa kasal, birthday, seminars, ug uban pa nga espesyal nga okasyon tungod sa 360-degree panoramic view niini. Aduna sab silay theater alang sa meetings ug seminars, samtang ang Mountain View Plaza adunay bonfire area nga perpekto sa gabii samtang nagtapok ang barkada.
Bisan naa ka sa kabukiran, dili gihapon problema ang koneksyon tungod sa ilang Starlink Wi-Fi.
Sayon ra sab adtuon ang Farmers View Park tungod kay sementado ang dalan ug accessible sa tanang klase sa sakyanan. Kapin 13 kilometro lang kini gikan sa sentro sa Alcoy. Kon gusto ka og lugar nga makahatag og kalinaw, panahon na aron mobiyahe ug moginhawa sa bukid sa Alcoy. Alang sa mga pangutana, i-message lang ang ilang Facebook page, Farmer's View Park. /