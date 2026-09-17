Ang manuhotsuhot nga kabugnaw sa Banyan Cold Spring sa Tabogon

Bisan tuod medyo nibugnaw ang panahon ning pipila ka nakalabay nga mga adlaw tungod sa uwan, sa gihapon mas dako ang hulga sa naglagiting nga kainit sa mosunod nga mga bulan tungod sa Super El Niño phenomenon.
Naglagiting nga kainit, minos kaayo ang kahigayunan sa pag-uwan. Mao kini ang pahimangno sa mga eksperto sa panahon.
Kon masinati na gani ang tumang kainit, ayaw kabalaka kay dunay dapit dinhi sa Sugbo nga motambal sa samang “impiyerno” nga panahon. Manuhotsuhot sa imong kaunoran ang kabugnaw niini. “Ice cold,” sa giingon pa. Mao kini ang Banyan Cold Spring sa Barangay Maslog, Lungsod sa Tabogon, amihanang Sugbo.
Sa imong pagtampisaw sa tubig, imong masinati ang pagpangamig sa imong kaunoran. Mahupay gilayon ang kaigang ug kakutas nga imong bation taliwala sa naglagiting nga adlaw.
Dili lang kay ang kabugnaw sa spring ang imong ma-enjoy, apil na sab ang lunhaw nga mga talan-awon sa palibot. Ang tin-aw ug daw kristal nga tubig nahimutang ubos sa landong sa dagkong mga kahoy.
Bugnaw na ang tubig, presko pa ang huyohoy sa hangin. Relaxing kaayo. Makapawala sa stress. Di kamahayan, haom kaayo kini nga pahulayan bisan sa pipila lang ka oras.
Duna kini gilay-on nga 71 kilometro gikan sa Cebu City. Mga usa ug tunga ngadto sa tulo ka oras ang biyahe, depende sa imong sakyan, pribado ba o pampubliko.
Mga 1.2 kilometro ang gilay-on niini gikan sa town proper. Duna kay duha ka kapilian sa pag-adto kon gikan ka sa Cebu City. Mahimo kang moagi sa eskina Damolog, Sogod o eskina Ilihan, Tabogon.
Gikan sa town proper, mahimo ra kining sakyon og habal-habal. Kon duna kay kaugalingong sakyanan, way problema kay duna silay dakong parking area.
Naay mga cottage, lamisa ug lingkuranan ang resort. Dunay entrance fee nga P180 alang sa mga hamtong ug bukas ang resort gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon.
Kon mamugno na gani ang kainit sa panahon, planoha dayon ang imong biyahe, kuyog ang imong pamilya o mga barkada. Kay seguradong ang Banyan Cold Spring maoy mohupay sa kainit sa imong kalawasan. /
Roger E. Vallena / Estorya
Mga hulagway: Tabogon PIO pinaagi sa FB page sa Municipal Government of Tabogon, Cebu