Ang mapaubsanon nga kinabuhi ni Judge Carmela Rosario Pasquin

Ang kontrobersiya nga nagpalibot sa flood control projects sa nasod nagbutyag sa publiko sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno ug bisan ang empleyado nga aduna’y hayahay nga kinabuhi — mahalon nga mga relo, mga high-end nga mga sakyanan, nga klarong bunga sa suburno o korupsyon.
Adunay halapad karon nga panglantaw ang publiko nga ang paghupot og posisyon sa gobyerno nagpasabot nga haruhay nga kinabuhi, nga ang pagpanerbisyo sa publiko mao ang dalan sa katunhayan.
Apan sa kadaghang nagserbisyo sa publiko, anaa pa bay tiunay nga nagserbisyo gyud nga alang sa kaayohan sa publiko?
Usa si Carmela Rosario Pasquin nga mas gipili ang simple nga kinabuhi. Siya mao ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court (MCTC) sa Aloguinsan-Pinamungajan.
Masulob-on nga nahibalo lamang ang publiko niini dihang nakabsan kini sa iyang kinabuhi.
Adlawng Martes, Oktubre 22, 2025 dihang naaksidente ang 41 anyos nga huwes samtang nag-angkas sa usa ka motorsiklo nga nabangga sa laing motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 19 anyos nga wala'y lisensya.
Si Pasquin kinsa anaa nagpuyo sa Dakbayan sa Toledo, kada adlaw nga ga-commute paingon sa korte ug ang iyang inadlaw-adlaw nga routine, mahunong ra diay sa usa ka aksidente.
Wala makapanag-iya si Pasquin og sakyanan, usa sa gikahibulngan sa kadaghanan. Gani, dihang mikatap na ang balita nga namatay kini, usa sa mga pangutana sa netizens ang simple nga kinabuhi niini: “Nganong wala kay sakyanan, Judge?”
Apan kadtong mga nakaila kaniya mao ang hilabihan nga nakahibalo ngano: Gilantaw ni Pasquin ang serbisyo publiko isip usa ka tawag, dili usa ka pribilehiyo, matod ni Michael Ocampo, iyang kanhi classmate sa University of the Philippines - College of Law ug kanhi opisyal sa gobyerno.
Ang mga abogado nga miatubang sa iyang korte nahinumdom kaniya isip takos, kugihan, dili korup, ug makiangayon—usa ka maghuhukom nga nagsul-ob sa robe nga adunay dungog. Gihatagan siya og pasidungog ni Ocampo sa social media.
“I used to work in government, in the judiciary like her, so I really appreciated her dedication to public service and how she remained true to the code of ethics for government officials,” matod ni Ocampo dihang nahinabi sa SunStar Cebu.
Wala na siya mohatag og dugang komento, matod niya nga mas angayan nga ang pamilya sa anhing huwes, kaubanan sa trabaho, ug ang mga abogado sa iyang korte ang mohatag og panahom kabahin sa kinabuhi niini ug sa trabaho.
Nailhan sa iyang mga klasmeyt isip si “Carms,” si Pasquin nagbilin og legasiya nga usa ka buotan, bright ug mapaubsanon, nga alagad sa publiko nga naglantaw sa iyang posisyon isip usa ka responsibilidad, dili usa ka pribilehiyo. / CDF