Ang Multi-Awarded Toledo City Mayor Marjorie ‘Joie’ Perales

Dako ang kalahian karon sa Toledo City tungod sa paspas nga kalamboan sa ekonomi­ya, serbisyo ngadto sa inpras­traktura.

Nakab-ot kini tungod sa pagtimon ni multi-awarded Toledo City Mayor Marjorie ‘Joie’ Piczon-Perales.

Tungod niini, ang Toledo naila nga bag-ong destinasyon sa pagbubo og puhonan sa mga dakong negosyante.

Unsay nakapahimo nga multi-awarded ni Mayor Perales?

Una, usa siya ka visionary ug maluluy-on nga lider kanunay nga nakakab-ot sa iyang tumong uban sa pagpangita sa oportunidad ug abilidad sa pagpangulo.

Si Mayor Perales gipili sa katawhan ug nangulo ug nagserbisyo para sa katawhan. Nagserbisyo siya sa siyudad isip mayor sukad niadtong 2019.

Ang iyang dedikasyon ug maayo nga serbisyo alang sa publiko nakahatag og dakong epekto sa kinabuhi sa iyang konstituwente.

Nagtutok siya sa pagpatuman sa mga proyekto nga nahiuyon sa iyang unom ka punto nga agenda: Infrastructure, Peace and Order, Social Services, Health and Hospital Services, Education, ug Tourism and Environment.

Ang iyang unom ka punto nga agenda nakatabang sa pagtubo sa ekonomiya ug pag-establisar og luwas nga palibot alang sa mga bata, mga mamumuo, ug sa kinatibuk-ang publiko.

Ania ang mga proyekto nga naimplementar gikan sa 2019-2023:

INPRASTRAKTURA

Paghimo og drainage system aron maminusan ang epekto sa pagbaha sa Toledo City.

Ang Senior Citizen Building ug CDRRMO Building. Pagpanindot sa public plaza. Pagtukod sa Senior Citizens ug Children’s Park (ongoing)

Pagpatukod sa bag-ong public market (ongoing). Pagpatukod og Indoor Tennis Court. Pagpatukod sa Indoor Badminton Court

Pagtukod sa Bureau of Fire Protection (BFP) Station. Renovation sa sea wall. Pagtukod sa Bag-ong Toledo City Land and Transportation Terminal. Total nga 7.80 km reblocking ug pavement resurfacing project.

PEACE AND ORDER

Usa ka konstruksyon sa command center nga adunay usa ka state-of-the-art nga video surveillance system nga adunay facial recognition ug automatic number plate recognition.

Niabot sa 1,435 ka street lights ang na-install para sa 35.875 km nga gitas-on nga street lighting project ngadto sa nagkadaiyang barangay sa dakbayan.

Pagpalit og importanteng flood lamps. Pito ka bag-ong SUV patrol cars nga gigamit para sa pag-roving aron pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan.

SOCIAL SERVICES

Halad Alagad - pagdala sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay.

Mga serbisyo nga gitanyag:

* Medical/dental mission

* Legal nga konsultasyon ug libre nga notaryo sa mga simple nga affidavit

* Supplemental feeding

* Pag-apud-apod sa libre nga mga seedlings sa gusto’ng mananom

* Programa sa pamil­ya, kababayen-an, senior citizens, ug persons with disabilty (PWDs)

* Konsultasyon alang sa hayop ug paghatag og bakuna. Konsultasyon.

* Tabang panahon sa pandemya (COVID-19) - 49, 286 ka panimalay ang nakabenepisyo sa ayuda nga gihatag gikan sa 1st wave hangtod sa 5th wave nga pag-apud-apod (1 sako nga bugas ug canned goods).

* Libre nga kasal nga sibil ug simbahan. Sibil nga kasal- 481 ka magtiayon (As of July 2024). Usa ka libreng seremonya sa kasal nga gidumala ni Mayor Perales ug ang annual church wedding.

Kasal sa Simbahan- 211 ka magtiayon (as of July 2024). Libre’ng hair and make-up, bridal gown, groom suit,

* Senior Citizen Cash Assistance - 20,704 Senior Citizen (as of 2nd Quarter payout 2024) ug 3,815 PWD beneficiaries (as of May 2024).

* Women and Children Center- 94 ka biktima ang gitabangan ug gi-accommodate ubos sa (VAWC), etc.

* Mobile Kitchen. Gigamit kini alang sa mas dali nga pagtubag sa mga apektadong lugar sa mga kalamidad ug programa sama sa supplemental feeding.

HEALTH AND HOSPITAL

Sa wala pa molingkod si Mayor Perales isip mayor sa dakbayan, infirmary pa ang kahimtang sa maong tambalanan. Niining estado, limitado ra ang kaso sa mga gipangtambalan. Sa pagsugod niya sa iyang termino isip mayor, gi-prayoridad niya kini nga mulambo og miuswag kini ngadto sa Level 1 nga status.

Sulod sa Level 1, mas nidag­han ang ekipo ingon man ang mga nakapahimulos sa lugway nga serbisyo.

Gitukod ang unang operating room nga nagsilbi sa Obstetrics ug Gynecology, Surgery, Anesthesia, ug Orthopedics. 1,115 ka major surgery ang natala sa 2023, ang uban niini caesarian section ug uban pa sukad sa pagsugod sa operasyon niini.

Nadugangan nga ang medical personnel lakip na ang mga doktor, nursing staff, pharmacist, midwife. Dugang 2 ka ka ambulansya sa ospital

Pagkuha og Medical Technologies sama sa Mammogram, CT-Scan, Ultrasound Machine, ug uban pa.

EDUKASYON

Scholarship Grants sa kapin sa 50 ka scholars nga makadawat og P30,000 kada semester.

Dunay 21 ka proyekto sa covered courts ang gi-turnover gikan sa 2019-2013 ug 15 ka school building projects ang gi-turn over gikan sa 2019-2023.

Technical, vocational, ug livelihood tracks, tools, and equipment nga gamiton alang sa technical drafting, electrical, computer system servicing, ug uban pang kahimanan nga gi-turn over sa Department of Edu_cation (DepEd).

Mga kagamitan sa pagtudlo nga naglakip sa laptop, desktop, LED TV. Pag-instalar sa state of the art Speech Laboratory sa 12 ka tunghaan. Lokal nga allowance alang sa Deped personnel

TOURISM, ENVIRONMENT

Giimbitar sa pagpasundayag sa Hinulawan Festival sa international stage sa South Korea.

Ang Toledo City nag-host sa mga nasudnong mga kalihokan sama sa Miss Earth- Philippines ug Regional Festival of Talents nga nagpalambo sa ekonomiya sa turismo. Waste to Energy Public-Private Partnership nga proyekto sa Far East Fuel Corporation.