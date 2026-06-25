Ang nagbuntaog nga katahom sa Cabana Atravez

Usahay, ang tinuod nga pagpahulay dili man kinahanglan og taas nga biyahe o dugay nga pagplano. Alang sa mga tawo nga gustong mo-relax apan dili gusto nga mahago sa layo nga panaw, o kadtong kinahanglan magpabiling duol tungod sa kalit nga mga miting ug obligasyon, adunay usa ka dapit nga angay sulayan sa habagatang bahin sa Metro Cebu.
Kon nagpuyo ka sa Cebu City, Talisay, Minglanilla, o Dakbayan sa Naga, dili na kinahanglan nga mobiyahe pa og layo aron makatagamtam sa kahilom sa kabukiran, preskong hangin, ug lunhaw nga talan-awon. Sa bukiran sa Brgy. Cogon, Dakbayan sa Naga, nagtago ang Cabana Atravez, usa ka mountain villa nga mura'g gamayng sangtuwaryo alang sa mga nanginahanglan og pahulay gikan sa kasaba sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Sa kantidad nga P3,500 matag gabii, lima ka tawo na ang makapuyo ug makapahimulos sa tibuok lugar. Mahimo usab nga modugang og duha ka bisita sa P250 matag usa, samtang walay labot sa ihap ang mga bata. Usa sa mga kaharuhay sa pagpabilin dinhi mao nga dili na kinahanglan magdala pa og daghang gamit sa pagluto tungod kay kompleto na ang kusina sa tanang gikinahanglang galamiton.
Ang gamay nga pool sa villa usa sa unang makadani sa bisita. Samtang naglangoy o naglingkod sa kilid niini, imong matagamtaman ang talagsaong talan-awon sa kabukiran ug kadagatan. Mas labi pa kini ka nindot sa kaadlawon kon ang unang kahayag sa adlaw hinay-hinay nga mosidlak ibabaw sa kapunawpunawan. Gikan sa villa, makita usab ang mga dakbayan sa Talisay, Naga, ug Minglanilla.
Ang biyahe paingon sa Cabana Atravez adunay gamayng hagit. Gikan sa eskina sa Estaca, sa utlanan sa Minglanilla ug Dakbayan sa Naga, mosaka ang dalan paingon sa Brgy. Cogon. Pag-abot didto, mahimo nimo ibilin ang sakyanan duol sa kapilya ug barangay gym diin adunay nagbantay. Human niini, maglakaw pa og 15 hangtod 20 minutos padulong sa villa.
Apan sa matag lakang paingon sa destinasyon, daw mas motubo usab ang kahinam. Ug sa dihang makaabot ka na sa tumoy, mabawi dayon ang kakapoy. Ang malinawon nga palibot, bugnaw nga hangin, ug makapahinganghang talan-awon maoy magpahinumdom nga usahay, ang pinakanindot nga pahulay anaa ra diay sa duol. /