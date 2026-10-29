Ang nga wala nako maabti

Niadtong Oktubre 4, 2026, nidali kog adto sa München aron makaabot sa katapusang adlaw sa Oktoberfest ug masinati ang kasaulogan. Sa kaadlawon pagkasunod adlaw, mopadayon na ko sa Prague, Czechia. Ang Frankfurt Book Fair, nga magsugod sa Oktubre 7, mao gyud ang tumong sa akong pagbiyahe sa Germany.
Gikan sa Frankfurt, misakay ko sa ICE padulong sa München. Sa usa ka solo nga biyahe nga minos sa gasto, kinahanglang kwentahon ang matag koneksiyon, bayranan, ug minuto. Bisan unsa kaamping ang pagplano, dili gihapon tanan matuman sumala sa gilauman.
Usa sa akong gitinguhang masaksihan ang Böllerschießen, tradisyonal nga gun salute nga gihimo sa udto sa katapusang adlaw sa Oktoberfest. Mga 60 ka Böllerschützen, o mga partisipante sa maong tradisyon, ang magpundok sa tiilan sa estatuwa sa Bavaria aron mopabuto sa seremonyal nga mga pusil.
Apan adunay usa ka praktikal nga problema— ang akong backpack. Gidili ang pagsulod sa Oktoberfest nga adunay backpack tungod sa mga lagda sa seguridad. Kinahanglan kong makakitag kasaligan nga tipiganan niini sa dili pa makasulod sa venue.
Ang pagpangita og kabinlan sa akong gikabiba, lakip ang pagbiyahe ug paglihok sulod sa siyudad, mikonsumo sa oras nga akong gitagana alang sa maong hitabo. Sa dihang nakaabot ko sa Oktoberfest, milabay na ang saludar sa udto.
Wala nako maabti ang gutlo nga akong gipaabot.
Apan nagpadayon ko sa pagsuroy. Sa palibot, naghuot ang mga tawo, nagtagbo ang nagkalainlaing sinina, musika, ug mga tingog. Ang 14 ka dagkong beer tents puno sa mga bisitang nangalingaw uban sa ilang mga higala o pamilya.
Usa sa mga talagsaong detalye sa Oktoberfest mao ang Maß, ang basong adunay usa ka litro nga beer. Mao kini ang naandang sukod sa pag-alagad sa beer didto. Maayo sab nga magdala og kuwarta kay adunay mga tindahan ug dapit sa kasaulogan nga dili modawat og bayad pinaagi sa kard.
Sa Hacker-Festzelt, nasinati nako ang usa ka bahin sa kalipay sa kasaulogan. Ang Prost! nga pag-abiabi sa mga nagtapok nagpahinumdom nga dili kinahanglan nga adunay kauban aron mahimong bahin sa usa ka panagtigom. Bisan nag-inusara, mahimo gihapon kang makig-ambit sa kalipay sa uban.
Sa gawas sa Oktoberfest, nidalikyat ko pagtaak sa Marienplatz ug St. Peter’s Church. Niining mubo nga pagbisita, nakita nako ang laing bahin sa München gawas sa kasaba ug kasadya sa kasaulogan.
Dili tanan nakong giplano nahitabo. Ang saludar nga gusto nakong masaksihan milabay nga wala ko didto. Apan wala kana magpasabot nga napakyas ang tibuok biyahe. Aduna pa koy mga dapit nga gustong adtuon, lakip ang Asamkirche ug Bavarian State Library. Aduna pa koy rason nga mobalik sa München. / GERWIN VIC E. BHUYO / Nagsuwat, Mga hulagway , Bangkok, Thailand