Ang paggamit sa Giyon (-)(Katapusan sa tulo ka bahin)

Apan aduna’y mga higayon nga isal-ot ang giyon kon gitangtang ang patingog sa tumoy sa gamot-pulong tungod sa paglanggikit. Pananglitan:
asawa → pangasawaonon → pangasaw(a)/-/ onon =Pangasaw-onon
guol → kaguolanan → kagu(o)l/-/anan = kagul-anan
pilô → piloa – pil(o)/-/a = pil-a
Atong timan-an usab nga ang uban nga porma mahimong magkalahi depende sa diyalekto ug lokal nga paggamit.
Sa pagpamubô sa mga pulong, dili angay tapoton ang duha ka mga pulong ilabi na kon giunhan kini sa pungway sama sa mais-hilaw, manok -Bisaya, ug uban pa.Kinahanglan kining giyonan:
Pananglitan:
mais- hilaw
manok-Bisayâ
saging-lakatan
bugas-humot
baboy-ihalas
Kini mga pitik sa lagda sa paggamit sa giyon. Kon adunay gusto nga mopaambit sa kahibalo sa paggamit sa giyon, mahimo kini ninyo nga ipadala dinhi ning mantalaan pinaagi sa among email address: akademiyangbisaya@gmail.com.