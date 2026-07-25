Ang paggamit sa Giyon (-) (Una sa duha ka mga bahin)

Ang hustong paggamit sa mga panulbok usa sa mga pundasyon sa hapsay ug tukmang pagsulat sa Sinugbuánong Binisayâ. Lakip niini ang giyon (-), nga adunay mahinungdanong papel sa pagpaklaro sa paglitok ug kahulogan sa mga pulong. Ang sayop nga paggamit o pagkawala sa giyon mahimong mosangpot sa kalibog sa pagbasa ug mahimong mausab ang gipasabot sa usa ka pulong. Basi sa akong namatikdan, daghan sa mga nahisulat sa dalan, sa papel, ug sa transaksyon nga sayop ang paggamit sa giyon.
Niining bahina, atong hisgutan ang mga batakang lagda sa hustong paggamit sa giyon sumala sa ortograpiya sa Sinugbuánong Binisayâ. Gipakita usab ang mga pananglitan aron mas masabtan kon kanus-a ug ngano nga ang giyon kinahanglan gamiton, ilabi na sa mga pulong nga adunay kalahiang kahulogan o sa mga pulong nga ang giyon maoy naghatag sa hustong porma sa imong pagsulat.
Ang giyon (-) usa sa mga panulbok nga kanunay gamiton sa pagsulat sa mga pulong nga tungod niini aduna’y kalibogan kon kanus-a ra kini angay gamiton. Ang pipila sa mga higayon mao ang
Nagsunod:
Atong gamiton ang giyon tali sa katingog ug patingog aron mapugngan ang kalibog ug gamiton pod kini sa mga pulong nga gigiyonan sa lintunganay niini nga hulma.
kab-it
han-ay
tig-a
tam-is